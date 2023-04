Gran noticia de ANSES para mayo 2023

La ANSES informó el cronograma completo de mayo de 2023, mes en el que también el organismo pagará un bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará durante mayo de 2023 el bono, llamado refuerzo de ingresos por el Gobierno nacional.

El bono o refuerzo de ingresos consta de tres pagos de hasta $15.000 realizados en marzo y abril y cuyo fin será en el quinto mes del año que comienza el lunes que viene.

El objetivo del organismo previsional, que conduce María Fernanda Raverta, es entregar esta suma con el fin de poder mitigar los efectos de la inflación en los bolsillos de los jubilados y pensionados.

Gracias al aumento otorgado en marzo, más el refuerzo o bono, ninguna jubilación quede por debajo de los 73.000 pesos.

Bono de ANSES para jubilaciones y pensiones

Vamos a continuar implementando un refuerzo mensual que se pagará durante los meses de marzo, abril y mayo, hasta el próximo aumento por movilidad.

El refuerzo será de $15.000 por mes para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo de forma progresiva hasta $5.000 mensuales para quienes perciban hasta 2 haberes mínimos.

Las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos incluyen a:

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensión no Contributiva por Vejez

Pensión no Contributiva por Invalidez

Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os

Pensiones Graciables a cargo de ANSES

Otras Pensiones no Contributivas

Pagos de ANSES de mayo 2023: cronograma completo

La ANSES informó los calendarios de pagos de mayo para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas y titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.

Asimismo, la ANSES sigue remarcando que los jubilados y pensionados de la mínima reciben la tercera cuota del refuerzo de 15 mil pesos, que decrece hasta los 5000 pesos para los que perciban hasta dos haberes mínimos.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de mayo

DNI terminados en 1: 10 de mayo

DNI terminados en 2: 11 de mayo

DNI terminados en 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 16 de mayo

DNI terminados en 6: 17 de mayo

DNI terminados en 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8: 19 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 24 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 29 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 30 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 31 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de mayo

DNI terminados en 1: 10 de mayo

DNI terminados en 2: 11 de mayo

DNI terminados en 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 16 de mayo

DNI terminados en 6: 17 de mayo

DNI terminados en 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8: 19 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de mayo

DNI terminados en 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2: 12 de mayo

DNI terminados en 3: 15 de mayo

DNI terminados en 4: 16 de mayo

DNI terminados en 5: 17 de mayo

DNI terminados en 6: 18 de mayo

DNI terminados en 7: 19 de mayo

DNI terminados en 8: 22 de mayo

DNI terminados en 9: 23 de mayo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 15 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 16 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 17 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 18 de mayo

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 8 de mayo al 12 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 2 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 3 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 4 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 5 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 8 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documentos: 9 de mayo al 12 de junio

Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 23 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 24 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 29 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de mayo .