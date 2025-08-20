Gritos e insultos en un violento cruce entre una diputada K y Gerardo Milman: «Sorete, salí de acá»

La tensión política en Diputados no da tregua y este miércoles en momentos que la Cámara debatía el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones se produjo un fuerte cruce entre la diputada cristinista Lorena Pokoik y su par del PRO Gerardo Milman, quien es señalado por los ultra K como uno de los involucrados con el ataque a la expresidenta Cristina Kirchner de 2022.

Todo ocurrió luego de que la oposición alcanzara los dos tercios para habilitar el tratamiento del veto presidencial a la propuesta previsional. En ese momento, los diputados comenzaron a abandonar el recinto tras haber volteado el veto por la emergencia en discapacidad.

En un primer lote, una diputada radical caminaba por el pasillo del primer piso junto a Miguel Angel Pichetto. Al despedirse, la legisladora le dijo al jefe del bloque de Encuentro Federal que la derrota de este miércoles le va a servir al Gobierno para «resetear, porque estaban pasados de rosca».

Cómo se dio el cruce

Un poco más atrás venía Pokoik con un grupo de colaboradores y al ver que detrás se arrimaba Milman, la diputada de Unión por la Patria se detuvo en uno de los ingresos, frente a la sala de periodista y le gritó «asesino» al diputado alineado con el Gobierno.

Milman se detuvo frente a la diputada y lo que vino después fue un cruce sin pausa. El legislador le recordó a Pokoik que fue la justicia la que condenó a Cristina Kirchner por corrupción. La Corte ratificó la condena por la causa Vialidad y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

«Si los jueces los ponen ustedes», devolvió la diputada, quien con un gesto de desagrado en su cara y moviendo la cabeza le dijo: «Caradura, salí, salí de acá».

Ante el asombro de los testigos, Milman respondió en voz baja y la diputada de Unión por la Patria le advirtió que «se va a acordar la historia» de él.

«La que está presa es tu amiga», le contestó el respondió el diputado del PRO mientras avanzaba en sus pasos. «Mi amiga pasó a la historia», retrucó Pokoik. «Sí, presa» contestó en el mano a mano.

El momento fue de tensión entre los asesores y periodistas que fueron testigos casuales. Pokoik quedó con la última palabra al agregar que «el pueblo argentino va a hablar de ella» y despidió a Milman acusándolo de «sorete».

Milman, acusado por los K

Milman, que llegó a la Cámara como aliado de Patricia Bullrich y ahora quedó marginado de las listas, fue involucrado en la investigación por el intento de asesinato a Cristina Kirchner al ser imputado en una causa que investiga las conexiones políticas con el ataque ocurrido en septiembre de 2022.

En rigor, el asesor Jorge Abello declaró que el 30 de agosto de 2022 escuchó al dirigente del PRO en el bar Casablanca, frente al Congreso, decir a dos asesoras, Carolina Mónaco e Ivana Bohdziewicz, la frase «cuando la maten voy a estar en la costa».

Milman pidió la indagatoria de Abello, por el delito de falso testimonio agravado. Y en su momento recordó que el cuñado de Abello, Sebastián Enrique Rende, quien lo acompañó a tomar un café en el bar ubicado en la zona del Congreso, negó haber escuchado a Milman decir dicha frase sobre el atentado.

No es la primera vez que el diputado tiene un cruce con legisladoras cristinistas. Porque en una anterior sesión se cruzó en el recinto con Florencia Carignano, quien presentó una demanda contra su par del PRO luego del cruce de declaraciones.