Guillermo Francos ratificó que el Gobierno apunta a sacar mas del 40% de los votos en las elecciones nacionales

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, ratificó la expectativa de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de octubre. “Seguro vamos a sacar más del 40% de los votos a nivel nacional”, afirmó.

Así, el funcionario nacional se refirió al piso que espera el oficialismo para las elecciones del 26 de octubre, y agregó que aún no están los reemplazantes para Patricia Bullrich y Luis Petri en los Ministerios de Seguridad y Defensa, una vez que asuman sus bancas en diciembre.

“Yo creo que con un 40% ganamos en la provincia de Buenos Aires y ganamos en las nacionales. Por ahí algunos puntos más, pero yo creo que vamos a sacar más que eso en lo nacional, seguro”, afirmó en diálogo con DNews.

Francos dijo que desde diciembre de 2023 el gobierno del presidente Javier Milei tuvo minoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación, por lo que habló del deseo de ampliar las bancadas de La Libertad Avanza.

Sin embargo, reconoció que en los comicios en la provincia de Buenos Aires, que se realizarán el 7 de septiembre, serán más reñidos, debido a que el peronismo a través de Fuerza Patria tiene muchas intendencias.

“Cuando uno ve algunas encuestas de la provincia o de La Matanza, se ve que la gente rechaza al justicialismo en cantidades, en volúmenes de votos muy altos”, aclaró.

El Presidente desafió a la oposición de cara a las próximas elecciones de octubre. Foto captura YouTube.

Días atrás, el presidente Milei ratificó sus vetos al aumento de las jubilaciones y la Ley de Emergencia en Discapacidad con una arenga y un desafío a la oposición.

«Jodan todo lo que quieran: los espero el 11 de diciembre», afirmó en referencia a la expectativa para ampliar al oficialismo en el Parlamento.

En ese sentido, dijo que sus proyecciones apuntan a que La Libertad Avanza sacará por lo menos 40 puntos en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

«Supongamos que se da lo que quiere toda la constelación de la manga de hijos de puta y sale todo así, a pedir de los hijos de puta que quieren romper el país sin importarle nada. Aún en ese caso, es paradigmático, lo que vas a tener es una expansión del gasto, de la cantidad de dinero y ese contexto te va a meter un shock de demanda. Me van a generar previo a las elecciones un efecto ‘plan platita’», dijo.

«Aún en el peor de los mundos el efecto es transitorio, y el 11 de diciembre lo revierto. Por lo menos vamos a sacar 40 puntos (en las elecciones nacionales), y el peronismo estará diez puntos abajo», concluyó.