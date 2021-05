Haaland hace explotar el mundo Boca: la foto que publicó

El crack del Borussia Dortmund se mostró con la camiseta de «Xeneize».

El crack Erling Haaland sorprende con sus guiños a Boca. «Se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta ‘¿Cuándo vamos?’ así que ojalá algún día le toque vivir eso, voy a hacer lo imposible para que lo pueda vivir. Me pidió que le mande una camiseta de Boca con la nueve. Es bastante fan. Lo voy a seguir volviendo loco para que cada vez se haga un poquito más», confesó Leo Balerdi, ex defensor del Borussia Dortmund sobre Haaland.

Y la realidad es que el goleador noruego se terminó haciendo hincha de Boca, al punto tal que subió una foto con la camiseta del club puesta a su cuenta de Instagram. Haaland actualmente está en el centro de la escena por ser el objetivo del Real Madrid y del FC Barcelona, pero la realidad es que se terminó poniendo la camiseta de Boca Juniors.