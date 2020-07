Habló Christophe Krywonis, uno de los invitados de Andy Kusnetzoff

El chef habló en un video sobre su salud luego de que el conductor de Podemos Hablar diera positivo de coronavirus.

Christophe Krywonis fue uno de los invitados del sábado pasado al programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. Este martes, el periodista contó que el test de coronavirus le dio positivo, por lo que llamó a cada uno de los que estuvieron con él para avisarles y que puedan tomar las medidas necesarias.

En Instagram, el jurado de Bake Off llevó tranquilidad sobre su estado de salud y afirmó que no se hizo el test porque no presenta síntomas.

“Antes que todo que se recupere pronto Andy. Gracias por los muchos mensajes pero estoy bien y cuidándome como todos. No me hago el hisopado porque no teniendo síntomas del covid-19 los doctores me dijeron que no era necesario. Donde manda capitán no manda marinero”, escribió junto con un video.

Además, aclaró: “Hola, ¿cómo están? Es un mensaje que no tenía previsto hacer, pero en vista de recibir tanto llamados de amigos y de la prensa en general quiero aclarar las cosas. Estoy asintomático, no tengo fiebre, no perdí el olfato ni tengo tos, ni me siento mal. No tengo ningún síntoma que aparente ser que tenga Covid-19. Por lo tanto por ahora no me voy a hacer el hisopado. No está previsto. Si surge la situación que tenga que hacerlo lo haré, pero no es el caso en este momento. Siguiendo las órdenes de mis doctores que se ocupan de decirme qué hacer”.