Habló Cristian Graf, el hombre de la casa del horror en Coghlan: «Nadie de la familia fue, cómo pasó no sé»

Cristian Graf (58), el principal sospechoso del crimen de su ex compañero de colegio Diego Fernández Lima, quien desapareció cuando tenía 16 años en 1984, rompió hoy el silencio en una entrevista donde no supo explicar cómo aparecieron los restos de la víctima en su casa de la avenida Congreso al 3700, en Coghlan.

El hombre admitió -débilmente- que «de alguna forma no es común que aparezca un cuerpo de un conocido tuyo ahí» en el jardín, aunque se desligó de lo ocurrido: «Nadie de la familia fue, cómo pasó no sé».

«Tengo la conciencia limpia, mi familia tiene la conciencia limpia», dijo al canal TN en su casa, donde marcó el lugar en el que fue hallado el cuerpo de Fernández Lima, de manera fortuita, mientras obreros trabajaban en una construcción vecina, en un chalé donde había vivido un año el músico Gustavo Cerati, el fallecido líder de Soda Stereo.

Diego Fernández Lima.

Graf se quejó de que el «acecho mediático es tremendo» y dijo que «es todo un ambiente» en el cual «estás expuesto y señalado».

Además, remarcó que «lo que hay que entender es que el cuerpo apareció abajo de la ligustrina, cuando estaban haciendo las excavaciones, cuando estaban haciendo la medianera», en el terreno lindero.

«Casualidad, causalidad, no sabemos por qué, cómo llegó Diego ahí, no sé», manifestó.

Cristian Graf (58), en la entrevista con el canal TN.

Graf descartó que su papá, ya fallecido, haya cometido el crimen. «Obvio que sí, mi papá no puede ser, de la familia nadie. Ni se me ocurriría pensar eso», resaltó.

Asimismo, negó que haya sido «amigo» de la víctima: «Jamás vino a mi casa», enfatizó.

Consultado si le habían «tirado un muerto», respondió: «La verdad que sí». Y agregó que «de una forma u otra, al pobre muchacho alguien lo enterró ahí´».

Graf aseguró que «lo único» que lo liga con Fernández Lima es que durante «un año» fueron compañeros de colegio y negó que compartieran las pasión por las motos con la víctima: «Nunca tuve carné de conducir de motos ni tampoco arreglé motos, nada que ver. Mi hijo, en un momento, tuvo un taller de motos».

«No tengo enemigos», sostuvo el sospechoso, quien dijo que «cuando se esclarezca (el caso), va a estar todo genial».

Contó que se tomó vacaciones en su trabajo y que recibe mensajes de «fuerza» y «apoyo» por parte de sus allegados.

Y admitió que recibiría a la familia de la víctima en su casa: «Si ellos están dispuestos, sí, no hay problema, por qué no, pueden venir, entrar, pero no seguís encontrando respuestas, el por qué».

La palabra de la esposa de Cristian Graf

También habló su esposa, Analía, que lo defendió enfáticamente y dijo confiar que él no mató a Fernández Lima: «Jamás, porque es bueno, muy bueno».

Cristian Graf y su esposa Analía, en la entrevista con TN.

«Lo voy a bancar siempre», puntualizó y agregó que el cuerpo no fue hallado en la casa donde viven. «No fue en nuestro jardín, ¿entendés?», planteó.

Respecto de si suegro pudo haber cometido el asesinato, lo desmintió al sostener que era «incapaz de matar a una mosca».

«Conocí a mi suegro, una vez le dije ‘me hubiera encantado conocerte antes para pasar muchos momentos juntos’. No tengo palabras para describir a mi suegro, lo bueno que era», completó.

La pareja dio la entrevista junto a sus abogados Martín Díaz y Erika Nyczypor.