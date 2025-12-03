Habló el amigo de uno de los argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping

Los acusados ingresaron al Dolphin Mall y se llevaron productos por un valor superior a los 2000 dólares.



Uno de los amigos de los argentinos detenidos en Miami por un robo en un shopping defendió a los involucrados y aseguró que todo ocurrió durante una despedida de soltero. Según su relato, los hombres no son delincuentes.

“Lo conozco hace más de 30 años”, dijo sobre Diego Xiccato, uno de los arrestados. Su reacción inicial fue de sorpresa total. “No es un mal chico. Jamás lo vi en nada raro”, insistió. También afirmó que conocía al resto del grupo, aunque no eran todos amigos entre sí.

Sobre el episodio, fue tajante: “Fue una boludez de viejos cho*** que quisieron hacer algo adolescente y la cagaron”. El testigo describió la situación como un impulso sin pensar, en medio del festejo por la despedida. Según contó, eran cinco amigos que habían viajado para celebrar que uno de ellos se casaba.

El hombre también se lamentó por la pareja del futuro novio frustrado: “Pobre… es una situación de m****”.

Así fue el operativo que terminó con la detención de los argentinos

El hecho ocurrió el domingo, cuando agentes de la policía de Sweetwater que estaban trabajando en el shopping detectaron una serie de hurtos y comenzaron a investigar.

Los oficiales revisaron las cámaras de seguridad y observaron cómo el grupo ingresó primero a una tienda Burlington, donde eligieron valijas y se retiraron sin pagar. Luego, se dirigieron a un local de Columbia, donde se dividieron y ocultaron mercadería dentro del equipaje. Repitieron la misma maniobra en una sucursal de The North Face.

Dos de los acusados también fueron vistos en una tienda Tommy Hilfiger y, poco después, la policía los encontró en una parada de colectivo cercana.

Entre todos, llevaban productos robados por un valor superior a los 2000 dólares: dos de ellos tenían unos 950 dólares en mercadería y el resto, más de 1100 dólares, informó NBC.

Los cinco argentinos fueron arrestados y enfrentan cargos por armar un esquema organizado para defraudar y robar en comercios minoristas. Según la policía, el grupo tenía previsto regresar a la Argentina el miércoles, pero la detención frustró sus planes.