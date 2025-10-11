Hallazgo de terror: un turista encontró un pie humano en una famosa playa de Ibiza y abren una investigación

A primera hora del viernes 10 de octubre, un turista que visitaba la costa de Playa d’en Bossa, una de las más famosas de Ibiza, quedó petrificado cuando vio que un pie humano flotaba en la orilla. Desesperado, llamó a las autoridades, y ahora crece el misterio sobre su procedencia.

La policía recibió el aviso a las 08.00 horas, y acudió al lugar para corroborar el hallazgo. Así lo informaron en un comunicado que tuvo trascendencia rápidamente en los medios locales.

Se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y especialistas de su unidad de Policía Científica para iniciar las pesquisas y trasladar la extremidad al Instituto de Medicina Legal y Forense de Ibiza.

Ocho agentes se desplegaron en el tramo comprendido entre las calles Mediterrània y Fray Luis de León, y acordonaron la zona para evitar la alteración de la escena y garantizar la recolección de evidencia.

Hallaron un pie en una popular playa de Ibiza, llena de turistas.(Foto: Facebook/Ibiza Spotlight)

«Durante la intervención, los efectivos utilizaron un palo para sujetar el miembro y evitar que las olas lo arrastraran de nuevo al mar», indicaron los efectivos policiales.

La hipótesis principal es que el pie habría sido arrastrado por el fuerte temporal marítimo registrado durante la madrugada. Ibiza fue azotada por lluvias torrenciales la semana pasada y hubo nuevos aguaceros esta semana después de que la tormenta Alice azotara las Islas Baleares y la Costa Blanca.

Al ver el despliegue, varios turistas y residentes se acercaron para ver qué sucedía, y quedaron atónitos cuando supieron la razón por la que la fuerza de seguridad había acudido.

Vecinos del entorno de Platja d’en Bossa, en el municipio de Ibiza, encontraron esta mañana un pie humano en la orilla de la playa, aparentemente arrastrado hasta allí por el fuerte temporal marítimo registrado durante la madrugada.#ibiza https://t.co/E4ZooHJDSc

Quienes se alojaban en el hotel de cuatro estrellas Vibra Algarb, cerca del lugar donde se encontró la extremidad, y otros que se dirigían a un gimnasio cercano, se quedaban observando el operativo.

Según informan los medios locales, la policía está tratando de establecer si los restos pertenecen a un hombre o una mujer, para luego investigar si la persona murió como consecuencia de un delito violento.

Tres días antes, un cadáver fue recuperado en Ibiza: investigan si el pie pertenece a la misma víctima

El martes 7 de octubre, tres días antes de este macabro hallazgo, un cuerpo descompuesto que flotaba cerca de la ciudad de Ibiza, fue llevado a la orilla por los guardacostas.

El Salvamento Marítimo recibió el aviso de que se había avistado un cadáver a dos millas de la bahía de Talamanca, y desplazó a una de sus embarcaciones para recogerlo.

Tras el hallazgo del pie humano, acudió la policía para investigar el hecho. (Foto: X @vozdeibiza)

Los restos humanos se trasladaron a un muelle del puerto deportivo Botafoc Ibiza, donde un médico forense y la Policía Judicial de la Guardia Civil se encargaron del levantamiento del cadáver, en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades no relacionaron los casos hasta el momento, ni anticiparon si el pie podía pertenecer a la persona que hallaron muerta. Por ahora no descartan ninguna hipótesis y siguen trabajando para esclarecer los hallazgos.