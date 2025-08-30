«Hay que meter en cana a los que grabaron a Karina», el Gobierno cierra filas por los nuevos audios y sospecha de ex espías

En medio de la crisis política que sacude al Gobierno por las denuncias de coimas en discapacidad, en la Casa Rosada cierran filas en relación con los audios filtrados de Karina Milei y se limitan a advertir la gravedad institucional que supone que la secretaria general de la Presidencia haya sido grabada en la casa de Gobierno. El reclamo más vehemente llegó desde fuera de Balcarse 50 y lo hizo Diego Santilli, pidiendo encontrar y «meter en cana» a quienes grabaron a la hermana del mandatario.

Santilli, quien desde el PRO se sumó al frente electoral que lidera La Libertad Avanza, calificó de una «gravedad monumental» los audios de Karina Milei que se conocieron en las últimas horas y reclamó encontrar y meter presos a quienes la grabaron.

“De ser verdad esos supuestos audios, es de una gravedad monumental en nuestro país. Que haya grupos de poder de inteligencia que hagan este tipo de cosas es inaceptable si fuera verdad porque ya a esta altura. Siempre pasa lo mismo en nuestro país. Siempre los mismos hacen lo mismo quince días antes de que comience una elección», sostuvo Santilli en Radio Mitre.

Y siguió: «Si esto fuera así, sería gravísimo. Hay que ir a fondo contra estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana. Hay que dejarse de joder con estas cosas en Argentina. No se puede seguir viviendo de esta manera, en un país tenemos que tener respeto a las instituciones».

Diego Santilli: «Hay que ir a fondo con estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana»

El reclamo de Santilli redobla la apuesta en relación con la posición que fijó el Gobierno a través del vocero Manuel Adorni. El portavoz sostuvo que se trata de «un escándalo sin precedentes» y «sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada».

«La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electora», agregó Adorni.

En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei:

– Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada

Francos descarta que lo haya filtrado «gente del Gobierno» y apunta a ex espías

El jefe de Gabinete también se refirió a los audios de Karina Milei y, después de sostener que «no dicen absolutamente nada», descartó que «gente del Gobierno» los haya filtrado.

«Yo no sé si ese audio está hecho para intentar intimidar o para qué. Pero realmente ese audio no dice absolutamente nada, dice ‘tenemos que estar unidos’ creo que dice, no sé si hizo otra cosa», destacó Francos.

Video

Guillermo Francos habla sobre la filtración de los audios que implican al Gobierno en las presuntas coimas en discapacidad.

Y agregó: «Obviamente si eso fue grabado dentro de la casa de gobierno es algo que no tiene precedente. Quiere decir que hay alguna persona que está dentro del gobierno o que no está dentro del gobierno pero ha visitado la casa de gobierno que ha grabado una conversación con la secretaria general de presidencia ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas me parece que es un hecho grave».

El ministro coordinador adelantó que esa filtración obligará a la intervención de la SIDE «para investigar qué es lo que ha pasado con esto y eventualmente la justicia también».

«¿Usted me dice a mí si yo descarto que que gente del gobierno esté dentro de esto? Sí lo descarto», contestó Francos en una entrevista con CNN radio.

Para el funcionario, detrás de lo que denomina «una enorme operacion politica» hay «personajes que son habituales en lo que fue el submundo de los servicios de informaciones en la Argentina».

Y apuntó: «Aparecen nombres ya muy reconocidos y muy conocidos en ese ambiente, que probablemente estén vinculados al caso y van a ser producto de una investigación obviamente».

«Gran audio», el mensaje cargado de ironía de una diputada cercana a Karina Milei

Romina Diaz es diputada de La Libertad Avanza por Santa Fe y cercana a Karina Milei. En medio del escándalo por los audios de la secretaria general de la Presidencia y mientras el Gobierno denuncia la «gravedad institucional» de que la hayan grabado en la Casa Rosada, la legisladora apeló a la ironía y sostuvo que es un «gran audio».

«Al fin muestran una verdad !!! Kari Milei nos pide unión las 24 horas del día que trabaja !!! JAJAJA. De todas las que tiraron, la única verdad !! El 26 de octubre les contestamos en las urnas. Operen, desestabilicen, mientan, rompan pero nadie nos va a quitar el capítulo en la historia en el que los Kukas no vuelven más !!!!!!! VLLC !!!!», escribió Diez en X.

Gran audio. Al fin muestran una verdad !!! Kari Milei nos pide unión las 24 horas del día que trabaja !!!

JAJAJA. De todas las que tiraron, la única verdad !!

El 26 de octubre les contestamos en las urnas. Operen, desestabilicen, mientan, rompan pero nadie nos va a quitar el…

El mensaje también lo compartió en sus redes el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, el dirigente más cercano a la hermana del Presidente, junto a su primo «Lule». El titular de la Cámara baja también calificó de «grave» la filtración de ese audio que, para el Gobierno, fue grabado en la Casa Rosada.

Por su parte, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, uno de los funcionarios más activos en las redes sociales, apuntó contra la oposición: «Operan, mienten, difaman, ensucian y embarran la cancha. Es lo único que saben hacer. Están desesperados porque saben que la gente les picó el boleto. No pasarán», lanzó.