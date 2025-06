Hinchas de Boca sorprendieron al plantel de River en el aeropuerto: «Vos sos de la B»

El equipo del Millonario emprendió su regreso al país, no sin antes tener que aguantar una cargada de parte de los simpatizantes xeneizes.

Tras caer ante el Inter de Milán, River debió despedirse del Mundial de Clubes 2025, al igual que le sucedió a Boca, tras igualar 1-1 con el Auckland City. Ambos equipos argentinos quedaron afuera del certamen internacional en fase de grupos, dejando un sinsabor en sus hinchadas.

Pero como esto es fútbol y el folclore es todo lo que importa, los simpatizantes del Xeneize sorprendieron al plantel de Marcelo Gallardo en pleno aeropuerto y no dudaron en entonar la ya conocida «Y dale, Bo…, dale Boca, dale Bo…» y recordar el paso del club de Núñez por la Primera B Nacional: «Vos sos de la B… vos sos de la B…», cantaron a coro, mientras los riverplatenses desfilaban para emprender su vuelo a Buenos Aires.

La prensa de EEUU sobre el paso de Boca y River por el Mundial de Clubes: «Olvido…»

La prensa deportiva estadounidense no dejó pasar sin reflexionar sobre el efímero paso de los dos equipos argentinos por el Mundial de Clubes que se disputa en territorio norteamericano, destacando a los enfervorizados hinchas por sobre la pobre actuación de Boca y River.

Los dos grandes no pasaron la fase de grupos, con una sola victoria sumando los seis partidos de ambos (la de los dirigidos por Marcelo Gallardo ante los japoneses de Urawa Red Diamonds), dejando una pobre imagen ante los fanáticos y la prensa especializada.

Como Jack Lang, periodista de The Athletic (suplemento deportivo de The New York Times), quien analizó la actuación de xeneizes y millonarios: “Este torneo extrañará a la afición. Lo que River y Boca Juniors mostraron en la cancha —largos periodos de descontento con ocasionales destellos de fútbol— quedará en el olvido”, concluye en un largo artículo.

Destaca, como se ve, a los hinchas de las instituciones argentinas, advirtiendo que “la afición de Boca, en particular, insufló vida y vitalidad a la primera semana de esta brillante y algo desangelada competición”, agregando que “la afición del River había sido menos noticia, su presencia atenuada por la escarpada geografía de Los Ángeles”.

Por otro lado, el articulista afirma que “River es mejor equipo que Boca… En Marcelo Gallardo, tienen un entrenador realmente inteligente que transformó al club por dentro y por fuera durante su primera etapa en el Monumental”.

“Inevitablemente, también habrá una reflexión sobre lo que significa para la Argentina” que Boca y River quedan eliminados tempranamente, haciendo hincapié en comparar a los clubes argentinos con los brasileños.

“El hecho de que los cuatro equipos brasileños hayan superado la fase de grupos no pasará desapercibido para los medios de comunicación de ambos países. Ni River ni Boca podrían presentarse como perdedores desafortunados”, advierte.

Para el periodista estadounidense, “todo esto juega un papel en la narrativa más amplia, la que habla de un cambio de poder en el fútbol sudamericano. Las últimas seis ediciones de la Copa Libertadores, el equivalente continental a la Liga de Campeones, han sido ganadas por clubes brasileños. Cuatro de esas finales fueron exclusivamente brasileñas”.

“Boca y River tienen una afición colosal, pero han sufrido financieramente debido a la crisis financiera que se extiende por Argentina. Sus ingresos, en particular los provenientes de patrocinios y marketing , son inferiores a los de los grandes clubes brasileños, que pueden permitirse fichar y pagar mejores jugadores”, comenta.

“Las actuaciones de los dos grandes (equipos argentinos) en Estados Unidos deberían dar que pensar. Los clubes brasileños han acortado la distancia entre Sudamérica y Europa. Boca y River, a pesar del estruendo y la furia en las gradas, la han convertido en un abismo”, concluye el polémico artículo.