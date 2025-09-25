Hinchas de la U de Chile, otra vez: incendio y choques con la policía antes del partido con Alianza Lima

Como si no hubieran aprendido nada, los hinchas de la Universidad de Chile volvieron a quedar en el centro de la polémica por nuevos disturbios. Después de los hechos de violencia en Avellaneda, esta vez fueron a la puerta del hotel donde concentra el equipo en La Serena para hacer un banderazo, pero todo terminó de la peor manera: incendio y enfrentamientos con la policía.

El equipo chileno jugará este jueves desde las 21:30 la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Alianza Lima, tras el empate sin goles en Perú de la semana pasada. Aunque la Conmebol había sancionado a Independiente y permitió que la U avance de fase, el partido se disputará a puertas cerradas.

En medio del «hotelazo» —como llaman en Chile a estas concentraciones—, se desató un fuerte incendio frente al hotel donde se aloja el plantel de Gustavo Álvarez. Según precisó la prensa local, fue originado por pirotecnia y las llamas superaron los cinco metros, lo que obligó la intervención de carabineros.

Ahí comenzaron los choques: los policías avanzaron con camiones hidrantes mientras los hinchas arrojaban objetos contundentes.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, apuntó contra el club y sus simpatizantes: «Lo encuentro impresentable. La Serena es una comuna patrimonial, voy a instar a que la U se haga cargo de los daños. Los vamos a responsabilizar judicialmente».

Las críticas también llegaron desde Perú. Alianza Lima presentó una queja formal ante la Conmebol por el comportamiento violento de la barra de la U cuando el equipo peruano llegó al aeropuerto chileno. En televisión quedó registrado cómo el futbolista Fernando Gaibor fue insultado mientras declaraba y hasta hubo reportes de un simpatizante agredido.

«Desde nuestra llegada a La Serena vivimos actitudes hostiles de parte de hinchas de la U, con insultos xenófobos y provocaciones. En la puerta del hotel había incluso un cartel ofensivo y un barrista mostrando la camiseta de nuestro club», denunciaron desde el área legal de la institución.

Sangre fría total! El ecuatoriano Fernando Gaibor IGNORÓ los insultos de un hincha chileno en su llegada a Coquimbo

El volante de #AlianzaLima no cayó en la provocación y mantuvo la calma como un verdadero profesional

El pasado 4 de septiembre, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol dio a conocer el fallo por los salvajes incidentes en el partido entre Independiente y la U. Y el Rey de Copas se llevó la peor parte: quedó descalificado del torneo. De este modo, el conjunto trasandino avanzó a los cuartos de final. Todo a pesar de que la cancelación del encuentro fue producto de los desmanes protagonizados por los hinchas visitantes y que ese accionar sirvió como preludio de la brutal reprimenda de la barra local, en una de las postales más terribles de los últimos tiempos vistas en una cancha de fútbol.