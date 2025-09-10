Horror en Misiones: mataron a una brasileña y tiraron su cuerpo en la frontera

Diez días después del hallazgo del cuerpo de una mujer asesinada a puñaladas y arrojada al costado de un camino secundario, cerca del límite internacional, la Policía de Misiones estableció que la víctima es una mujer brasileña de 76 años que vivía a casi 70 kilómetros de donde fue hallada.

Deomira Conci residía sola en el barrio Andreatta de San Miguel Oeste, una ciudad del estado de Río Grande Do Sul, unos 70 kilómetros al sur de Bernardo de Irigoyen.

Su cuerpo apareció al costado de un camino vecinal del paraje Juan Manuel de Rosas, a unos tres kilómetros de la ruta nacional 101.

El cuerpo de Deomira Conci (76) fue hallado el 1° de septiembre en un camino vecinal cercano al límite con Brasil.

La mujer presentaba múltiples lesiones, un golpe en el cráneo, hematomas en ambos ojos, cortes profundos en el cuello que se extendían al pecho, heridas en la tráquea, con sección de vasos sanguíneos, además de lesiones compatibles con arma blanca en los brazos, el abdomen y la espalda.

Junto al cadáver estaban los anteojos de la mujer y sus zapatos. Asimismo, se halló la funda del asiento trasero de un auto. La ausencia de sangre dejó en evidencia que el crimen no fue cometido en el lugar.

La Policía de Misiones estableció que en la zona no se había reportado la desaparición de una mujer de esa edad, por lo cual se pidió colaboración de la Policía Federal de Brasil.

Un sospechoso en la mira

Unos días después, los investigadores detuvieron a un ex soldado voluntario del Ejército como sospechoso del crimen. Algunos testimonios señalaban haber visto en ese paraje el Chevrolet Corsa del ex militar, apenas unas horas antes del hallazgo del cuerpo.

El vehículo fue secuestrado para realizar una serie de pericias y el juez de Instrucción Ariel Belda Palomar decidió dejar en libertad al joven, aunque supeditado a la investigación.

En el coche los investigadores hallaron algunos cabellos y una prueba de Luminol determinó la presencia de rastros de sangre.

Deomira Conci (76), la mujer brasileña que fue hallada asesinada en Misiones, cerca de la frontera.

Además, con la autorización del juez, la Policía allanó una vivienda en Bernardo de Irigoyen, donde vivió el ex militar, y otra en el municipio vecino de Dos Hermanas, donde se secuestró un martillo para ser peritado.

Este martes, a última hora, se logró identificar a la víctima. Un hombre de 56 años se presentó ante la Policía Federal de Brasil para denunciar que había perdido contacto con su madre.

Según su testimonio, la última vez que logró contactarse con Deomira fue el 31 de agosto. Después ya no respondió sus llamados ni mensajes.

Un cotejo de huellas dactilares permitió establecer que el cuerpo hallado en la zona rural de Bernardo de Irigoyen el 1° de septiembre pertenecía a Conci.

Ahora el hijo de la mujer deberá presentarse en Bernardo de Irigoyen para un reconocimiento fotográfico y tramitar la entrega del cuerpo, que permanece en la morgue.

Fuentes vinculadas a la investigación admitieron que el caso tiene aún muchos cabos sueltos, pero que la identificación del cadáver permitirá solicitar otras medidas de prueba.

Con la colaboración de la Policía Federal de Brasil, se intentará reconstruir las últimas horas de la víctima y así establecer si fue asesinada en San Miguel Oeste.

Para los investigadores, es muy poco probable que el crimen haya ocurrido en esa ciudad, ya que sería un enorme riesgo para el o los asesinos trasladar el cuerpo cerca de 70 kilómetros para descartarlo en territorio argentino.