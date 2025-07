Hoteles en crisis: los precios están entre los más caros de la región y hay destinos sin reservas para las vacaciones

La hotelería argentina atraviesa una situación crítica. Los precios están entre los más caros de América Latina y hay preocupación por destinos sin reservas para las vacaciones de invierno.



Con el dólar barato que favorece los viajes al exterior, el sector le insiste al Gobierno que baje impuestos para competir con la menor carga tributaria de otros países. Pide una repuesta urgente porque “la crisis es tal que no se puede esperar mucho más”.

Hoteles argentinos, entre los más caros

La Ciudad de Buenos Aires tiene la tarifa más alta en el segmento 5 estrellas de siete capitales relevadas por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT).

La noche cuesta US$ 234 en promedio en una habitación base doble; mientras que en San Pablo sale US$ 230; en Santiago de Chile, US$ 200; en Bogotá y Lima, US$ 180; y en Asunción y Montevideo, US$ 175.

Datos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Argentina (Fehgra) coinciden en que la estadía en los 5 estrellas de la Ciudad es la más cara de la región: supera en 11% a San Pablo.

Encontró también que el precio en los 4 estrellas resulta 4% más alto que en Santiago de Chile. La situación se repite en los de 3, con diferencias de 16%.

“Mientras que otros países apuestan al turismo como multiplicador del empleo, las políticas locales están generando la destrucción de una de las ocho industrias más representativas de la Argentina, con 10 puestos de trabajo que se pierden por día. Solicitamos un IVA diferencial para recuperar competitividad y mitigar el progresivo cierre de establecimientos”, apuntó Gabriela Ferrucci, presidenta de AHT.

Si bien no se registran cierres, ya bajaron las persianas restaurantes, varios de ellos reconocidos por la Guía Michelin, con 76% de clientes que redujeron la frecuencia de salidas, según Kantar, situación que sigue de cerca la hotelería.

Los impuestos explican 60% del precio que paga el huésped. Foto: archivo

El peso de los impuestos

Los impuestos explican 60% del precio que paga el huésped. IVA, Impuesto Inmobiliario, Impuesto al Cheque, Ingresos Brutos y tasas municipales −que varían según jurisdicción− son los de más incidencia.

“Competir con otros mercados por precio, con costos entre cinco y nueve veces más altos y el doble o triple de presión fiscal, es imposible. Cuando el Presidente en campaña decía que con esta presión impositiva era inviable trabajar tenía razón. Y eso que aún no se habían dado las subas de impuestos inmobiliarios de 350% a 500% ni de tarifas eléctricas de 300% a 400%”, graficó Ferrucci.

Y agregó que, por la propia Ley de IVA, el Gobierno está facultado a reducir hasta 25% el impuesto vía decreto, lo que llevaría la alícuota del 21% actual a 15,75%.

En ese sentido, para Fehgra, los destinos nacionales se encarecen, al menos, 20% comparado a los del exterior por gravámenes con impacto indirecto, por ejemplo, en insumos que usan, como alimentos, artículos de higiene y energía, instancias de la cadena donde, como en otros sectores, se repite la carga tributaria.

Destinos nacionales se encarecen hasta 20% versus los del exterior. Foto: archivo

Con una tasa de formalidad laboral de 92%, el rubro busca promover medidas para mantenerla. En el último año, se redujo 4%. “La hotelería genera cuatro veces más empleo que industrias pesadas. Es una oportunidad para que, con reducción de cargas laborales, se equipare el marco impositivo con el de otros países”, señaló Ferrucci.

Otra medida planteada es incorporar el gasto turístico doméstico como deducción especial en el Impuesto a las Ganancias. “Lograría un doble objetivo: estimular la demanda interna con beneficios fiscales a contribuyentes y premiar la formalidad, ya que solo serían deducibles consumos facturados en establecimientos registrados”, resaltó.

Pocas reservas para vacaciones de invierno

A días del inicio de las vacaciones de invierno en la mayoría de las provincias, preocupa el bajo nivel de ocupación. Hay localidades donde no supera el 10%. Sin turistas extranjeros, en los establecimientos porteños no alcanza el 30%, la mitad que en 2024, según la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc).

Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, comentó que hay hoteles que sin una reserva y que los de más categoría llegan a 40%.

“Es un número malo comparado con los que estamos acostumbrados en esta fecha. En otros años, el mínimo era 60%. Estamos desfavorables con el dólar versus Chile, Brasil e incluso Uruguay, que siempre fue caro”, estimó.

El problema no se limita a “La Feliz”. La presidenta de la Federación Hotelera y Gastronómica de La Pampa, Victoria Altube, aseguró que hay hoteles vacíos y advirtió que “el camino que viene es el de recorte de personal”.

