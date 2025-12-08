«Iba a ser papá pronto»: quién era el joven de 19 años al que mató un policía que antes había atropellado a su primo

En Morón, un policía de la Ciudad atropelló a un joven que iba en moto, huyó, y cuando fue a entregarse mató a tiros a un primo de la víctima, de 19 años, Juan Manuel De Vita, que iba a ser papá. El agente de la fuerza porteña está detenido y a disposición de la Justicia que investiga el crimen, según informaron fuentes oficiales. Agregaron que, «hasta que se resuelva su situación procesal, el oficial fue separado de la fuerza por la Oficina de Asuntos Internos».

La secuencia comenzó alrededor de las 10 de la mañana del sábado. El policía, Carlos Pelozo, llevaba a su hijo al médico en su Renault Sandero bordó y atropelló a José Luis Zárate. El choque con la moto fue en el cruce de las calles Los Criollos y Carapachay, en la zona oeste del conurbano. La víctima, un joven apodado «Pitu», fue trasladado por los vecinos al Instituto de Haedo con politraumatismos.

El oficial escapó sin ayudarlo. El domingo, cuando fue a entregarse a la Comisaría 4ta de Morón, se enfrentó con los familiares de la víctima, que reconocieron el auto y lo increparon. Según el relato de testigos, Pelozo volvió a escaparse. Pero los familiares de Zárate lo persiguieron y lograron que frenara en Grito de Alcorta, entre chile y San Francisco, a unas ocho cuadras de la comisaría.

Allí bajó la ventanilla de su auto y disparó «entre cuatro y cinco veces». Uno de esos tiros impactó en De Vita, primo de quien había atropellado horas antes, y lo mató. El agente huyó otra vez en su auto y luego quedó detenido. Fue localizado gracias a cámaras de seguridad del municipio, que captaron su auto.

De acuerdo con fuentes de la investigación, Pelozo dijo que cuando llegó a la comisaría a entregarse lo quisieron atacar y volvió a huir. La situación se repitió a ocho cuadras, en donde lo encerraron y lograron que detuviera la marcha con su auto. Ahí fue donde sacó su arma reglamentaria y disparó.

Morón: el policía de la Ciudad que fue detenido tras dispararle y matar a un joven de 19 años.

Sabrina, pareja de Zárate, dijo: «Un desastre lo que hizo este hombre. Primero chocó a mi marido, que se supone que tenía paso. Todos dicen que mi marido venía despacio. Lo chocó y lo dejó tirado como un perro. Eramos tres mujeres y dos hombres cuando él llegó a la comisaría. Fuimos a recriminarle por qué lo dejó tirado. Se volvió a ir y después pasó lo que pasó con Juan.

La víctima iba a ser papá

Juan Manuel De Vita era el joven que murió baleado por el efectivo de la Policía de la Ciudad en Morón luego de enfrentarse con el oficial cuando fue a entregarse por haber atropellado, horas antes, al primo de De Vita. Tenía 19 años e iba a ser papá por primera vez: su pareja está embarazada de cuatro meses. “Esa chica no tiene consuelo, está mal como nosotros”, dijo Sabrina.

De Vita desde hacía meses que se mantenía con changas de albañilería y pintura. “Ya se estaba preparando para todo, todavía no vivía con la novia”, agregó.

Vecinos y allegados del chico atroppellado protestando en la puerta de la Comisaría 4ta de Morón. Foto: Captura de video

Según relató la esposa de Zárate, su marido había salido en moto a comprar galletitas para su hijo de 3 años. “Siempre anda con mi hijo en la moto, los dos son locos de la moto. En otro momento le habría dicho a mi nene para ir juntos”, describió. «Con el golpe que tiene mi marido, mi hijo no hubiera sobrevivido. Doy gracias a Dios de que está bien. Tuvo un Dios aparte”, sostuvo.

La mujer contó que ella salió a la puerta con el mate para esperarlos y que un vecino fue a avisarle lo ocurrido. Cuando corrió hasta la esquina, encontró a su marido tirado en el piso. “El policía lo chocó y se fue, hizo abandono de persona”, afirmó.

El primer herido de esta secuencia, de 39 años, sigue en estado crítico. Según contaron sus familiares, en las últimas horas sufrió una baja brusca de presión y se lo preparó para ingresar al quirófano. “Está peleando por su vida”, contó Sabrina.

Además, aseguró que tras el homicidio de Juan Manuel, la familia se enteró de que el policía estaría intentando justificar su accionar: “Lo que sabemos es que la quiere dibujar, que dice que le quisieron robar”.

La fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, acusó a Pelozo por lesiones culposas por las heridas que sufrió Zárate. También está imputado de homicidio de De Vita, agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego.

