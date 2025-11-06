Importante aumento del patentamiento de cosechadoras en octubre

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de octubre de 2025 alcanzaron las 554 unidades, una baja del 20,4% interanual ya que en octubre de 2024 se habían registrado 696. Si la comparación es con su antecesor mes de septiembre se observa una baja del 10,8%, ya que en ese mes se habían patentado 621 unidades.

De esta forma, el acumulado de los diez meses del año alcanzó las 5.689 unidades, esto es 5,4% más que las 5.396 del mismo período de 2024.

Para analizar en detalle cada segmento del sector conviene observar el comportamiento de lo que fue el registro de cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

De esta forma, los datos muestran que en octubre se patentaron 65 cosechadoras, una suba del 51,2% comparado contra las 43 unidades de septiembre y una suba del 1,6% si la comparación es interanual, ya que en octubre de 2024 se habían registrado 64 unidades.

En cuanto a tractores, en octubre se patentaron 427 unidades, una baja del 17,6% comparado contra las 518 unidades de septiembre, y una baja del 26% si la comparación es interanual, ya que en octubre de 2024 se habían registrado 577 unidades.

En cuanto a pulverizadoras, en octubre se patentaron 62 unidades, una suba del 3,3% comparado contra las 60 unidades de septiembre, y una suba del 12,7% si la comparación es interanual, ya que en octubre de 2024 se habían registrado 55 unidades.

