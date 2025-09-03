Incidentes en el acto de LLA en Moreno: peleas entre militantes, un botellazo a un periodista y piedras al auto presidencial

El presidente Javier Milei encabezó hoy el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), ante las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre.



El mandatario tuvo a su cargo las palabras finales de la actividad proselitista, que se desarrolló en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui, una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

En su discurso, el presidente giró sobre tres ejes: críticas al kirchnerismo, defensa de su hermana Karina Milei ante las acusaciones de corrupción y llamado a la participación electoral para el próximo domingo.

A lo largo de la jornada, se reprodujo un clima de hostilidad que anunciaba la posibilidad de episodios de violencia. En efecto, esa tensión se materializó en algunas peleas aisladas, que expusieron incidentes aunque sin que la situación se desbordara por completo.

La intendenta Mariel Fernández había pedido en forma reiterada a los vecinos de Moreno que estén en contra de las políticas del Gobierno Nacional que no se acerquen al acto. “Hoy no es el día”, insistió la intendenta.

El oficialismo llevó al lugar miles de militantes libertarios, luego de las últimas recorridas y caravanas de campaña, en la que hubo incidentes y hechos de violencia contra los candidatos y dirigentes libertarios en Lomas de Zamora y en la provincia de Corrientes.