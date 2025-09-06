INICIARON LOS CURSOS DE “FORMARTE ES CRECER” EN FUNDACIÓN MIRGOR

Con una gran convocatoria de vecinos y vecinas, el Municipio de Río Grande lleva adelante los cursos de “Reparación de placas electrónicas”, “Reparación de PC” y “Reparación de aire acondicionado del automotor”, que se dictan en las instalaciones de Fundación Mirgor. Las capacitaciones cuentan con encuentros teóricos – prácticos, orientados a fortalecer los conocimientos en el sector industrial y promover perfiles de mano de obra calificada en la ciudad.

El Municipio, a través de la Dirección de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, trabaja permanentemente para acercar diferentes herramientas de formación para potenciar el desarrollo personal y profesional de la comunidad. En esta oportunidad, en articulación con Fundación Mirgor, se están realizando diferentes cursos de carácter industrial en el marco del programa “Formarte es Crecer”.

A través de las iniciativas de “Reparación de placas electrónicas”, “Reparación de PC” y “Reparación de aire acondicionado del automotor”, no solo se refuerza la vinculación entre el sector público y privado, en pos de ampliar y mejorar las oportunidades de desarrollo para la comunidad, sino que también se busca continuar apostando a la ampliación de la matriz productiva local.

Es de mencionar que, por primera vez, se dicta el curso de “Reparación de aire acondicionado del automotor”, el cual busca brindar conocimientos básicos, teóricos y prácticos para la instalación de aire acondicionado automotriz, funcionamiento y reparación. El mismo está dirigido a mecánicos o quienes deseen incorporar esta especialización a sus actividades habituales, con el fin de diversificar la oferta del servicio técnico en la ciudad.

Al finalizar, los estudiantes que completen y aprueben los respectivos trayectos formativos recibirán certificados, según corresponda.

Al respecto, Soledad Bertona, directora de la Fundación Mirgor, expresó «desde la Fundación Mirgor creemos profundamente en el poder transformador de la educación y la formación técnica. Estas capacitaciones, que llevamos adelante junto al Municipio de Río Grande, nos permiten seguir acompañando a la comunidad en el desarrollo de nuevas habilidades y en la generación de oportunidades reales de empleo. Apostamos a seguir fortaleciendo el vínculo entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo de nuestra comunidad y el crecimiento productivo de nuestra ciudad.»

Por medio del programa «Formarte es Crecer», el Municipio continúa promoviendo el acceso a nuevas oportunidades de formación para los vecinos y vecinas, destacando la relevancia de la capacitación constante como herramienta clave para el desarrollo de la autonomía laboral.