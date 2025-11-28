Insólita exposición antivacunas en el Congreso: un hombre en cuero pretendió ser prueba de consecuencias magnéticas

Una insólita exposición antivacunas se realizó este jueves en el Congreso Nacional, con la iniciativa de la diputada del PRO por Chaco Marilú Quiroz. En medio de la exposición de los oradores, apareció un hombre en cuero mostrando supuestas secuelas de las vacunas del Covid 19. Este hombre se prestó a subir al escenario para afirmar que tras ser inoculado, elementos magnéticos se le pegan en el cuerpo.

“Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, dijo la licenciada en biotecnología Lorena Diblasi, una de las oradoras ante la atónita mirada del público.

El «modelo» fue presentado como José Daniel Fabián y mostró con el torso desnudo que los objetos metálicos se le pegaban al cuerpo, aunque su pose tenía cierta inclinación hacia atrás. Fue así que Diblasi remarcó que se trataba de una «magnetización», producto de los efectos de la vacuna elaborada por AstraZeneca contra el Coronavirus.

La diputada Quiroz había organizado un Congreso antivacunas en Chaco, donde defendió su postura que no tuvieron demasiado sustento.

La jornada en el Congreso contó con la participación, entre otros, de dos reconocidos médicos antivacunas: el oftalmólogo Oscar Botta, miembro de Médicos por la Verdad, disertando sobre “Vacunas de calendario y autismo”, y Viviana Lens, quien habló sobre “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”.

El encuentro se desarrolló en el Anexo de Diputados y fue autorizado por el presidente de la Cámara, Martín Menem, a pesar del pedido de varios legisladores que lo denunciaron como un evento de desinformación sanitaria.

El ministro Lugones respaldó el calendario nacional de vacunación

En la misma jornada de esta exposición en el Congreso, el ministro de Salud, Mario Lugones, remarcó que «el calendario nacional de vacunación contiene vacunas que se sostienen en evidencia científica y en décadas de uso seguro».

LAS VACUNAS DEL CALENDARIO NACIONAL ESTÁN PROBADAS HACE AÑOS Y PREVIENEN ENFERMEDADES GRAVES

El Calendario Nacional de Vacunación contiene vacunas que se sostienen en evidencia científica y en décadas de uso seguro.

«Cada vacuna incluida pasó por evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad y eficacia», destacó.

Y agregó: «El Ministerio de Salud de la Nación distribuye todas las vacunas del Calendario y puso en marcha herramientas como el Tablero de Monitoreo para fortalecer las coberturas. La aplicación es tarea de cada jurisdicción, el compromiso es compartido: proteger a los chicos es una responsabilidad de todos».