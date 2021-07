Instagram: cómo eliminar permanentemente una cuenta

Si estas agotado de usar esta red social y querés desaparecer de ella, solo tienen que seguir estos pasos.

A veces las persona se cansa de las redes sociales y tiene ganas de no estar pendiente de ellas, ya sea porque no tiene más interés en tenerla, porque no la usa o por el motivo que sea. Si bien la opción más simple es desactivarla temporalmente, también está la posibilidad de eliminarla por completo siguiendo estos pasos:

1. Ingresa a la página oficial para eliminación de cuentas ofrecida por Instagram

2. Inicia sesión para acceder a tu cuenta

3. Aclara el motivo para eliminar la cuenta

4. Espera la aprobación y la cuenta desaparecerá

Cabe aclarar que si quieres eliminar tu cuenta y sigues los anteriores pasos no hay forma alguna de recuperarla ni los datos adjuntos a ella. Estos pasos son explícitamente para eliminar permanentemente la cuenta, por lo tanto, no hay forma de que puedas acceder nuevamente a ella pues ya no existirá.

Si lo que necesitas es solamente alejarte un tiempo de Instagram, la plataforma ofrece otra opción menos definitiva. En vez de eliminar tu cuenta, existe la posibilidad de desactivarla por el tiempo que tú quieras.

Puedes acceder a la opción de deshabilitar la cuenta temporalmente mediante la página oficial de Instagram a la que puedes entrar usando el siguiente link. Igualmente debes iniciar sesión para asegurarte de usar la cuenta correcta, una vez adentro tendrás que dar los motivos correspondientes antes de completar el proceso.

Si inhabilitas temporalmente tu cuenta, las fotos, videos, comentarios y hasta los Me gusta que hayas dado en otras publicaciones se ocultarán hasta que decidas regresar a la plataforma. En caso de querer reactivar la cuenta basta con iniciar sesión nuevamente y podrás seguir usando la red social como si nada.

Una vez hayas eliminado definitivamente tu cuenta de Instagram, tendrás que crear una totalmente nueva en caso de que quieras volver a usar la aplicación.