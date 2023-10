Intenso ida y vuelta entre Milei y Érica García luego de que la cantante le quitara su apoyo

El candidato a presidente por La Libertad Avanza ya no se pelea con la casta. Ahora se dedica a cruzar por redes a estrellas de rock.

La historia entre Érica García y Javier Milei es larga y tiene varios episodios. Hasta el jueves la música se mostraba como una fervorosa militante del libertario. Pero todo cambió tras la entrevista que Milei le dio a su periodista amigo, el «pelado» Trebucq.

El jueves por la noche, después de ver al candidato libertario en TV donde se mostró alterado y tuvo expresiones y conductas que alertaron a muchos, Érica le quitó públicamente su apoyo. Entonces escribió en X: «Chicos lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei, decido no seguir apoyándolo. No necesito explicar nada, simplemente véanla. No sé cómo seguirá esto, que tengan buenas noches», expresó el jueves a la noche la rockera y empresaria en su perfil de X, otrora Twitter.

El mismo mensaje que escribió Érica fue posteado textual desde otras cuentas que también solían acompañar a Milei. Entonces él compartió una captura donde se ve lo ve replicado por varias cuentas aduciendo que se trata de una campaña viral en su contra. Un usuario le advirtió a Milei que de ser así, la traición proviene de sus filas internas porque esas cuentas que él muestra son bots que siempre viralizaron positivamente sus contenidos: «Javier, sos tarado o te están engañando? Todas las cuentas que tuitearon lo mismo que @ericagarcia11 pero tiempo después eran cuentas fakes que bancan tu campaña, likean y retuitean todo lo que subís vos y tu gente. Esto lo armo alguien de tu equipo. Mira los users», escribió Nico Spacca.

La misma Érica también volvió al cruce. Le dijo al candidato que debería haberla llamado en lugar de acusarla de «trollear» la campaña: «Si Javier, se puede ser más claro comunicándote correctamente porque tenes mi telefono en vez de hacer estas boludeces, saludos», escribió García.

Hasta acá las primeras repercusiones de la nota que dio el libertario por televisión. Parece que los asustados con sus modales y capacidades cada vez suman más.