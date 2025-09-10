Intentó despertar a su bebé de seis días, pero no reaccionó: el error de un médico que casi le cuesta la vida

Un médico de Sídney, Australia, fue suspendido luego de que suministrara por error un opioide de alta potencia a un recién nacido de seis días en lugar de paracetamol. Un tribunal calificó el hecho como “un cúmulo de fallos”.

Este martes 9 de septiembre, el Tribunal Civil y Administrativo de Nueva Gales del Sur removió por seis meses la licencia del doctor Mohammad Salah Uddin Sharier, propietario de la clínica Gentle Procedures, ubicada en Revesby, un suburbio de Canterbury-Bankstown.

De acuerdo con el Sydney Morning Herald, el incidente ocurrió en marzo de 2023, después de que el doctor Sharier realizara una circuncisión a un recién nacido. Aunque el procedimiento no tuvo complicaciones, el médico entregó al padre una jeringa que supuestamente contenía 0,5 mililitros de paracetamol infantil.

Sin embargo, la sustancia era en realidad oxicodona, un opioide de uso programado que se utiliza para aliviar el dolor moderado a severo, actuando en el cerebro y el sistema nervioso para bloquear las señales de dolor. La madre declaró al tribunal que su hijo dejó de llorar y pareció dormirse casi inmediatamente después de que le diera el medicamento.

El doctor Mohammad Salah Uddin Sharier fue suspendido seis meses por suministrar por error un opioide de alta potencia a un recién nacido. Foto: Gentle Procedures Clinic

El doctor Sharier se percató de su error cuando se preparaba para el siguiente procedimiento. Según su propio testimonio ante el tribunal, al ver las dos botellas juntas en el mostrador y no recordar haber abierto la caja de paracetamol, se dio cuenta de su equivocación al instante.

Mientras tanto, los padres notaron que algo no andaba bien. Después de que el padre hablara con el doctor Sharier por teléfono, este les habría sugerido que el niño podría haber recibido “paracetamol para niños grandes” y que observaran si estaba somnoliento o cansado.

Pero cuando la madre intentó despertar a su hijo haciéndole cosquillas en los dedos de los pies, este no reaccionó. Preocupados, los padres llamaron al servicio de matronas del Hospital de Westmead, quienes les aconsejaron ir al hospital más cercano y obtener el nombre del medicamento del médico.

Inmediatamente, llevaron a su recién nacido al Hospital de Liverpool, donde se le administraron dos dosis de naloxona, un medicamento para sobredosis, y permaneció hospitalizado durante la noche para observación. El medio australiano no brindó detalles del estado de salud de niño, así como tampoco su nombre o los nombres de los padres.

Fallas en la clínica: almacenamiento inadecuado y registros deficientes

El tribunal declaró al doctor Sharier culpable de conducta profesional insatisfactoria y criticó especialmente su falta de almacenamiento adecuado de medicamentos adictivos, sus registros médicos inadecuados y su falta de urgencia al darse cuenta de su error.

También señalaron que no tenía un registro de medicamentos, que las drogas no estaban almacenadas correctamente y que las botellas abiertas de opioides se guardaban junto al paracetamol infantil en las instalaciones. Esta negligencia llevó a la imposición de cargos penales y justificó la suspensión de su registro.

Aunque el doctor Sharier disputó la afirmación de la familia de que no les dijo que llevaran a su recién nacido al hospital, el tribunal determinó que el hecho de que continuara trabajando, no contestara el teléfono y no buscara proactivamente una hospitalización para el recién nacido, demostraba que no estaba excesivamente preocupado por la situación.

El incidente fue descrito como el resultado de una “cadena de fallas” en relación con la seguridad de los medicamentos. Además de la suspensión de seis meses, el doctor Sharier deberá completar un curso sobre toma de decisiones clínicas y almacenamiento de medicamentos.