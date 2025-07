Interna en el Mercado Central: un funcionario del Gobierno se resiste a dejar su cargo pese a que tiene el mandato vencido

El Mercado Central, centro de venta y distribución de productos frescos para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, está envuelto por estas horas en una interna que atraviesa a la Ciudad, la Provincia y el Gobierno Nacional. El director del organismo que representa a la Casa Rosada, César Fabián Miguelez, se niega a dejar la presidencia pese a que su mandato venció el 31 de marzo pasado. La presidencia debería haber sido traspasada al representante porteño Leonardo Sarquis, pero Miguelez resiste en su lugar.

Miguelez fue designado por el gobierno de Javier Milei en su cargo en diciembre de 2023, tras la asunción en el poder. Pero recién asumió de manera formal en abril de 2024. Su llegada al Mercado Central, ubicado en La Matanza, generó algunos ruidos. Es que Miguelez ya había sido director del Mercado cuando Mauricio Macri era presidente y tuvo que renunciar, en agosto de 2018, luego de que se conocieran una serie de denuncias en su contra por presunta corrupción en el organismo. En ese momento sostuvo que su salida era por «cuestiones de salud».

En paralelo, la Oficina Anticorrupción que en ese momento dirigía Laura Alonso, elaboraba un informe crítico de la gestión de Miguelez.

Miguelez, además, tuvo una causa por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública que aún está abierta y tramita en un juzgado federal de Morón.

Fabián Miguelez, representante del Gobierno en el Mercado Central.

A Miguelez lo une una relación con el ex presidente Mauricio Macri y con dos hombres de confianza del entorno del líder del PRO, José y Pablo Torello, el primero ex secretario de Legal y Técnica durante el gobierno de Cambiemos y el otro ex diputado nacional.

Cuentan en el PRO que Miguelez solía jugar al golf en Bella Vista en el mismo predio que lo hacía el ex presidente. Fuentes vinculadas al Mercado Central y que conocen la situación, sostienen que el ex presidente lo respalda para que siga al frente de la entidad.

El funcionario, además, tiene el apoyo del ministro de Economía, Luis Caputo, que es de quien depende el Mercado Central.

La situación es compleja porque en los hechos debería asumir el representante de la Ciudad. Se trata de Leandro Sarquis -ex ministro de Agroindustria de la Provincia- quien acaba de reemplazar en el Mercado Central a Ezequiel Capelli, que estaba en el Mercado y respondía a Diego Santilli.

Según fuentes oficiales, para intentar mantenerse en el cargo, Miguelez habría tenido un contacto con el actual ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, que tiene bajo su mando el control de los organismos descentralizados como el Mercado Central. Consultados por Clarín, desde ese misterio dijeron que ne tenían información al respecto.

El Mercado Central es un lugar clave no solo porque desde allí se abastece gran parte de los alimentos frescos que llegan a la Ciudad y el Conurbano, sino porque tiene un rol clave en el manejo de poder. Desde allí se tejen relaciones con punteros político, intendentes, gobernadores e incluso gremios poderosos. El Camionero Hugo Moyano tiene ascendencia en el lugar por el rol que cumple sus afiliados en la distribución de alimentos. Por día ingresan unos 700 camiones.

El manejo del Mercado es rotativo. Al tener un representante de Nación, Provincia y Ciudad, cada año quien está en la presidencia le cede el lugar al siguiente. La resistencia de Miguelez a entregar el mando empieza a inquietar en la política. Por ahora aguanta en su cargo.