iPhone 17 ultradelgado: las filtraciones y cambios que se esperan en Apple

Llegó el día más importante del año para la industria de la telefonía móvil. Apple anuncia este martes, en su evento «Awe dropping» (asombroso), los nuevos iPhone 17 -que podrían incluir un modelo ultradelgado-, y los renovados Apple Watch y AirPods, todos dispositivos equipados con nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA).

Pese a que Apple es una empresa extremadamente hermética y trata de evitar que se filtren informaciones de sus proyectos antes de su lanzamiento oficial, en las últimas semanas la prensa especializada consiguió extraer muchos detalles de las novedades que se podrían anunciar desde las 14 (hora argentina) en la sede de la empresa en Cupertino, California.

iPhone 17 y iPhone 17 Air: qué se sabe sobre los nuevos modelos

Así sería el nuevo diseño del iPhone 17 Pro, según filtraciones recientes. (Foto: X@MajinBuOfficial)

Los medios especulan que la gran noticia del evento será la presentación del dispositivo más delgado y ligero de la gama de teléfonos inteligentes, el iPhone 17 Air.

Según los rumores, se espera que este teléfono tenga una pantalla OLED de 6,6 pulgadas y un grosor de tan solo 5,5 mm (2,3 mm más delgado que el iPhone 16). El dispositivo, además, estaría equipado con una sola cámara de 24 megapíxeles en la parte trasera.

Con respecto al resto de modelos de la línea de iPhone 17, por primera vez desde el iPhone 12 Pro de 2020, los modelos Pro serán rediseñados, ya que la parte posterior de los teléfonos tendrán una nueva área de la cámara que abarca toda la longitud del tercio superior del dispositivo, parecido al diseño de los teléfonos Pixel de Google.

Las especificaciones del ultradelgado iPhone 17 Air, según rumores de la industria.

Esta barra albergarán tres lentes de 48 megapíxeles, según el analista Ming-Chi Kuo. También se rumorea que los modelos Pro incorporarán una cámara frontal mejorada de 24 MP, un procesador A19 Pro más potente y 12 GB de RAM, frente a los 8 GB del iPhone 16.

Otros rumores sugieren que los modelos del iPhone 17 Pro podrían cambiar el cuerpo de titanio por uno de aluminio, más ligero.

La línea de teléfonos 17 será la primera en usar el diseño Liquid Glass de iOS 26, que la compañía anunció en su WWDC en junio.

Apple Event 2025: el resto de los lanzamientos

Los relojes también se renuevan. (Foto: Apple)

También se esperan anuncios relacionados con dos de relojes inteligentes: el Apple Watch 11 y una versión más cara y potente, el Watch Ultra 3. Ambos modelos podrían ofrecer una mayor duración de la batería, así como nuevas funciones como un monitor de presión arterial que puede enviar alertas al detectar hipertensión.

Los rumores también señalan que Apple está a punto de lanzar la primera actualización de hardware del Vision Pro, las gafas de realidad aumentada y virtual que la compañía lanzó en 2024.

Al parecer, solo se tratará de un cambio el chip del M2 por algo más nuevo, ya que la gran noticia vendrá en los próximos dos años, cuando la compañía de la manzana mordida anuncie un modelo de las Vision Pro mucho más barato y ligero.

Apple Event 2025: horario, dónde y cómo ver en vivo la presentación del iPhone 17

El CEO, Tim Cook, durante una presentación. (Foto: Reuters)

El Apple Event 2025 se llevará a cabo este martes 9 de septiembre a las 10 hora local (14 en Argentina), como de costumbre, en el teatro Steve Jobs del Apple Park, en Cupertino, California.

La transmisión se puede seguir en vivo por YouTube, Apple TV y el sitio web de la compañía.