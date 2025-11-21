“It: Welcome to Derry”, capítulo 5 en HBO Max: cuándo sale, horario de estreno por país, de qué trata y todo sobre el nuevo capítulo

La pesadilla de Derry continúa, y los fanáticos del terror están de suerte. HBO Max estrenará este fin de semana el cuarto episodio de «It: Welcome to Derry», la serie de terror del momento que busca explicar los orígenes del mal en el pueblito de Maine y de dónde viene Pennywise, el payaso bailarín.

La serie, que debutó el pasado 26 de octubre con un primer capítulo brutal y desconcertante, ha logrado capturar la atención de los seguidores de Stephen King y del universo de Pennywise, dejando un impactante final que ha generado innumerables conversaciones en redes sociales.

¿Qué pasó en el capítulo 4 de «It: Welcome to Derry»? Un episodio de verdades y traumas

En el cuarto episodio de «It: Bienvenidos a Derry», titulado «El Gran Mecanismo Giratorio del Funcionamiento de Nuestro Planeta», la verdad sobre la entidad conocida como «It» fue revelada a través de un esfuerzo psíquico desesperado. Dick Hallorann se sumergió en la mente de un anciano indígena local llamado Taniel, y la historia se remonta siglos.

A shocking sight. #ITWelcomeToDerry pic.twitter.com/j13cDpVUNe

— IT: Welcome to Derry (@ITMovieOfficial) November 19, 2025

El origen de la criatura no era de este mundo: «It» llegó a la Tierra como una estrella fugaz, un impacto cósmico que la sembró en Derry (conexión directa al macroverso de la Torre Oscura). Los ancestros de Taniel, la tribu Shokopiwah, conocieron a la criatura como Galloo y, a un costo incalculable, lograron contenerla. Su método fue un antiguo ritual: enterrar trece fragmentos estelares en el corazón del Bosque Occidental, creando una barrera de energía primigenia que aprisionaba a la pesadilla.

Hallorann, aún en la bruma del sondeo, descubrió el punto de acceso a estos fragmentos. Los túneles bajo el infame Pozo de Derry, que servían como arterias retorcidas que conducían a la mismísima puerta del mal: la ruinosa y tristemente célebre Casa de la calle Neibolt.

La presencia de «It» desató horrores personales y violencia. Marge fue brutalmente atacada después de intentar advertir a Lilly, resultando en la grotesca expulsión de sus ojos como los de un caracol (guiño a Junji Itō), lo que la llevó a un intento desesperado de automutilación con un cincel y una sierra. La escena, presenciada por otros estudiantes, incriminó injustamente a Lilly. Mientras tanto, los niños intentaron demostrar la existencia de Pennywise con fotos, pero la entidad manipuló las imágenes, dejando solo siluetas que los adultos descartaron. Incluso los adultos, como Leroy Hanlon y Will, se vieron afectados cuando «It» se apareció a Will como la versión quemada de su padre, confirmando la amenaza maligna.

IT Welcome To Derry T1 E4

De los mejores capitulos, mucho lore explicando un poco cómo los nativos convivian con IT, la escena de los ojos de Marge me dió cosa y Hallorann el MVP de la serie. pic.twitter.com/WoLrs2mbdK

— Mr Knight (@MrMoonKnightXD) November 17, 2025

En un plano sociopolítico, Charlotte confrontó al jefe Bowers por el arresto de Hank Grogan. Consiguió reunirse con Hank, quien reveló una coartada comprometedora: estaba con una mujer blanca casada, un secreto que, de ser revelado, podría costarle la vida en el Derry racista de los años ’60.

Finalmente, el Mayor Leroy Hanlon fue puesto al tanto del siniestro Plan Militar conocido como «Operación Precepto». El plan busca activamente los fragmentos estelares y tiene como objetivo final capturar y convertir a «It» en un arma contra la Unión Soviética.

El episodio 5 de «It: Bienvenidos a Derry» se estrenará este domingo 23 de noviembre y se transmitirá por HBO Max. A su vez, el nuevo capítulo se estrenará el mismo día en el canal de HBO.

Lilly y Marge en el hospital tras el traumático episodio en el capítulo 4 de «It: Welcome to Derry».

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de «It: Welcome to Derry»? El horario de estreno por país

Para los fanáticos Estados Unidos, América Latina y otras regiones del mundo, es crucial saber que los horarios de estreno varían por zona horaria. En USA, el episodio 5 de «It: Bienvenidos a Derry» se estrenará el domingo 23 de noviembre a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT).

Taniel (Joshua Odjick), el sobrino de Rose, se adentra en las alcantarillas de Derry para buscar respuestas. Foto: HBO Max

A continuación, todos los horarios por país para el nuevo episodio de «It: Bienvenidos a Derry»:

Estados Unidos (Costa Este): 9:00 p.m. (ET)

Estados Unidos (Costa Oeste): 6:00 p.m. (PT).

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 11:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 9:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (17 de noviembre).

— IT: Welcome to Derry (@ITMovieOfficial) November 15, 2025

Obviamente, el mismo día, el capítulo 4 también se estrenará el mismo día en el canal de HBO a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT).

«It: Welcome to Derry», capítulo 5: ¿De qué trata el nuevo episodio?

En el episodio 5 de It: Welcome to Derry, «Neibolt Street» («Calle Neibolt»), el grupo de jóvenes, impulsados por la necesidad de enfrentarse al mal que asola Derry, pone en marcha un plan desesperado. Después de que su intento anterior de buscar respuestas en el cementerio resultara inútil, el foco se desplaza hacia la oscuridad subterránea. Los niños, incluidos Lily y Ronnie, se aventuran hacia el misterioso sistema de túneles y alcantarillado, el conocido coto de caza de la entidad. Esta búsqueda de la verdad los lleva inevitablemente al punto de convergencia del terror en la ciudad: la icónica y ruinosa Casa del Pozo, situada en la Calle Neibolt.

IT: Welcome to Derry — S01E04 | The Origins of Pennywise scene. pic.twitter.com/6RBVNB28Mt

— A Shot (@ashotmagazine) November 18, 2025

Este episodio marca un hito aterrador: el regreso oficial de Pennywise el Payaso encarnado por Bill Skarsgård. Habiendo atraído a sus presas a la oscuridad de las alcantarillas, la entidad se manifiesta por fin ante el grupo de niños. La tensión alcanza su punto máximo cuando el tráiler sugiere que Pennywise podría dirigirse directamente a Lily, reconociendo su papel en conducirlos hasta él. Esta aparición no es solo un encuentro, sino el primer enfrentamiento directo, prometiendo una confrontación de horror puro en el subsuelo.

Mientras los jóvenes se adentran en la madriguera del monstruo, Dick Hallorann continúa desentrañando la mitología de Derry. Usando «el Resplandor», Hallorann profundiza en los recuerdos de Taniel y en el oscuro pasado del pueblo. Sus revelaciones confirman que «It» es el «Galloo», un ser antiguo y extradimensional que se estrelló en la Tierra. Hallorann reafirma la leyenda de cómo los grupos indígenas de la zona atraparon a esta criatura primitiva en Derry, utilizando los fragmentos de meteorito como clave de su confinamiento.

Dick Halloran (Chris Chalk) descubre los orígenes de «It» y dónde está en Derry. Trata de alertar a los militares que desistan de su búsqueda, pero falla en el intento. Foto: HBO Max

La inteligencia sobre la entidad no solo se limita al grupo de Hallorann. Con la información vital obtenida de Dick y Taniel, la base militar se prepara para actuar. El Mayor Leroy Hanlon recibe la nueva información y se dispone a investigar la ubicación exacta de la entidad en el sistema de túneles de Derry. La convergencia de los niños, Hallorann y ahora los militares en torno a la casa de Neibolt y las alcantarillas aumenta drásticamente la tensión, prometiendo visiones aún más horribles y un enfrentamiento inminente contra el antiguo mal.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 1 de «It: Welcome to Derry»?

La primera temporada de «It: Welcome to Derry» consta de ocho episodios en total, que continuarán emitiéndose los domingos en HBO y HBO Max hasta el final de temporada programado para el domingo 14 de diciembre.

Si bien quedan 5 episodios tras el estreno del capítulo 3, cada entrega promete profundizar en los misterios de Derry y los orígenes de la criatura que la aterroriza.

it: welcome to derry (2025) pic.twitter.com/IX46aqjEPW

— 𝚋𝚛𝚘𝚠𝚜𝚎 𝚑𝚘𝚛𝚛𝚘𝚛 (@BrowseHorror) November 18, 2025

La serie ha sido diseñada para explorar las capas más oscuras del pueblo maldito, con cada episodio presentando al menos una secuencia terrorífica y sangrienta que dejará a los espectadores con la piel de gallina.

¿Habrán más temporadas de «It: Welcome to Derry»?

¿Respuesta corta? Un rotundo sí, y el plan es ambicioso. Los creadores Andy y Barbara Muschietti revelaron que su gran arco narrativo involucra tres temporadas, basadas principalmente en los tres ciclos más sangrientos de Pennywise, que son 1962, 1935 y 1908.

De los niños que fueron al Capital Theater para buscar respuestas de la desaparición de Matty, solo Lilly y Ronnie logran escapar de «It».

El director mencionó que existe una razón específica por la cual la historia se cuenta hacia atrás, y agregó que con la primera temporada solo están «abriendo una ventana» de la historia, que realmente se «manifestará» en las temporadas dos y tres. Esta progresión temporal regresiva permitirá a los espectadores comprender gradualmente los orígenes del mal que acecha Derry.

La serie también se enfocará en por qué Pennywise permanece en Derry cuando podría ir «a otro lugar» y por qué se aprovecha de los niños, ya que los adultos no comprenden lo que les sucede. El productor ejecutivo Jason Fuchs explicó que el plan, además de revelar el origen de Pennywise, es también explorar el origen del «pueblo maldito».

— IT: Welcome to Derry (@ITMovieOfficial) November 18, 2025

Las temporadas planeadas cubrirían eventos históricos específicos del universo de «It»: la temporada 1 explora eventos de 1962 como el incendio del Black Spot, la temporada 2 retrocedería a 1935 para abordar la masacre de la Banda Bradley, y la temporada 3 llegaría hasta 1908 con la explosión de Kitchener Ironworks.

¿De qué trata «It: Welcome to Derry»? La terrorífica serie de HBO Max que busca explicar los orígenes de Pennywise

Ambientada en el mundo del universo de «It» de Stephen King, «Welcome to Derry» fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti y Barbara Muschietti junto a Jason Fuchs, con Muschietti dirigiendo múltiples episodios. La serie funciona como precuela directa de las exitosas películas «It» (2017) e «It: Capítulo Dos» (2019).

Cada 27 años, Pennywise despierta para sembrar el caos en Derry, Maine. En «It: Capítulo Uno», el monstruo despierta en 1989 y se enfrenta por primera vez al Club de los Perdedores. «It: Welcome to Derry» sigue el ciclo de matanzas que tuvo lugar antes de las películas, ambientado en 1962. Esta ubicación temporal permite explorar una generación anterior de habitantes de Derry que también enfrentaron el horror.

El último tráiler de «It: Welcome to Derry», la nueva serie de terror de HBO Max

La serie comienza a rastrear los orígenes de «It»: cómo llegó a Derry, por qué está allí y por qué insiste en aterrorizar a los habitantes del pueblo. Pero lo que distingue a «Welcome to Derry» de otras series de terror es que es verdaderamente una serie de terror, con cada episodio presentando al menos una pieza central espantosa y horrible.

El reparto incluye a Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Blake Cameron James, Arian S. Cartaya, Amanda Christine, Matilda Lawler, Clara Stack, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso, además de Bill Skarsgård retomando su siniestro papel de Pennywise de las películas.

El opening de «It: Welcome to Derry», la nueva serie de terror de HBO Max

Los creadores han señalado que querían entender más sobre esta criatura y por qué se comporta de la manera en que lo hace, por qué eligió a Derry como su territorio de caza permanente, y por qué se siente tan atraída por Pennywise el Payaso Bailarín como su manifestación favorita. Esto se traduce en un tono diferente para los sustos de Pennywise: es más visceral, más terrorífico, y ciertamente más sangriento y brutal que lo que hemos visto en las películas.

La serie no solo promete terror puro, sino también un comentario social profundo. El primer episodio ya ha explorado el racismo y la injusticia social en la Derry de los años 60, elementos que Stephen King tejió magistralmente en su novela original. La llegada del Mayor Leroy Hanlon y su familia a un pueblo predominantemente blanco establece un contexto histórico importante que añade capas de significado a la narrativa de horror.

«It: Welcome to Derry», la serie que explora los orígenes de Pennywise y el mal en el pueblito de Maine.

Prepárense para una experiencia que desafía las expectativas y no teme sorprender con giros narrativos impactantes. En Derry, nadie está a salvo, y esta es solo la primera parada en un viaje aterrador a través de las décadas más oscuras de este pueblo maldito.