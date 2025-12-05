“It: Welcome to Derry”, capítulo 7 en HBO Max: cuándo sale, horario de estreno por país, de qué trata y todo sobre el nuevo episodio

La pesadilla de Derry continúa, y los fanáticos del terror están de suerte. HBO Max estrenará este fin de semana el cuarto episodio de «It: Welcome to Derry», la serie de terror del momento que busca explicar los orígenes del mal en el pueblito de Maine y de dónde viene Pennywise, el payaso bailarín.

Wherever you go, IT will find you. #ITWelcomeToDerry pic.twitter.com/aKAFTYcrpQ

— IT: Welcome to Derry (@ITMovieOfficial) December 3, 2025

La serie, que debutó el pasado 26 de octubre con un primer capítulo brutal y desconcertante, ha logrado capturar la atención de los seguidores de Stephen King y del universo de Pennywise, dejando un impactante final que ha generado innumerables conversaciones en redes sociales.

¿Qué pasó en el capítulo 6 de «It: Welcome to Derry»? La conexión entre Ingrid Kersh y Pennywise

En el sexto episodio de «It: Bienvenidos a Derry», nos sumerge en un pueblo al borde del colapso, donde la maldad ancestral y la humana convergen, preparando el escenario para la inminente tragedia en el Black Spot.

Durante el capítulo 6, Lilly vuelve a confrontar a «It» y usa el fragmento de meteorito para defenderse. Foto: HBO Max

La historia se ancla en el perturbador pasado de Ingrid Kersh, revelado a través de flashbacks en blanco y negro de 1935. Descubrimos que, de niña y confinada en el psiquiátrico Juniper Hill, Ingrid desarrolló una obsesión mórbida: la entidad que asolaba Derry, «Eso», fue identificada por ella como su padre desaparecido, Bob Gray (el payaso Pennywise original).

Su delirio alcanzó un punto trágico: convencida de que invocaría a su padre, usó a otra paciente como cebo, presenciando cómo la criatura cósmica la devoraba. Lejos de aterrorizarse, Ingrid interpretó esta visión como el regreso de su padre poseído o suplantado por el monstruo, sellando su destino como sirvienta involuntaria de la entidad.

Robert «Bob» Gray en uno de los flashbacks del capítulo 6 de «It: Welcome to Derry». Foto: HBO Max

Por otro lado, el grupo de jóvenes está roto tras su encuentro con Pennywise en las alcantarillas. Lilly, aferrada al fragmento de meteorito que repele al payaso, exige volver a la lucha. En un fuerte contraste, Ronnie se opone vehementemente, priorizando la seguridad de su padre, Hank Grogan, que ahora se esconde en el club Black Spot. En medio de esta tensión, florece un pequeño respiro romántico entre Rich y Marge, y Rich incluso logra impresionar a todos con su habilidad tocando la batería en el club.

Paralelamente, los adultos finalmente desvelan el misterio de la caja de Dick Hallorann. Leroy presiona a Dick para que utilice su don, el «Resplandor» (Shining), para localizar los pilares que contienen a «It», provocando una fricción esencial para su misión.

Nothing bad happens at the Black Spot. #ITWelcomeToDerry pic.twitter.com/GwgJU7Yx4W

— IT: Welcome to Derry (@ITMovieOfficial) December 1, 2025

Sin embargo, todos los caminos llevan al club. El exjefe de policía Bowers, relevado de sus funciones, recibe un aviso anónimo -una clara manipulación de Ingrid o la entidad- que señala el paradero de Hank Grogan en el Black Spot. Cegado por el odio y el racismo, Bowers convoca a una turba enmascarada de hombres blancos armados. El episodio culmina con la terrible convergencia: la turba se acerca al club, lista para desatar uno de los actos de violencia más oscuros y mencionados en la historia de Derry.

El episodio 7 de «It: Bienvenidos a Derry» se estrenará este domingo 7 de diciembre y se transmitirá por HBO Max. A su vez, el nuevo capítulo se estrenará el mismo día en el canal de HBO.

No. https://t.co/uGoYZa5nKS

— IT: Welcome to Derry (@ITMovieOfficial) December 2, 2025

¿A qué hora se estrena el capítulo 7 de «It: Welcome to Derry»? El horario de estreno por país

Para los fanáticos Estados Unidos, América Latina y otras regiones del mundo, es crucial saber que los horarios de estreno varían por zona horaria. En USA, el séptimo episodio de «It: Bienvenidos a Derry» se estrenará el domingo 7 de diciembre a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT).

IT: Welcome to Derry — S01E06 pic.twitter.com/XIeE56laUb

— A Shot (@ashotmagazine) December 2, 2025

A continuación, todos los horarios por país para el nuevo episodio de «It: Bienvenidos a Derry»:

Estados Unidos (Costa Este): 9:00 p.m. (ET)

Estados Unidos (Costa Oeste): 6:00 p.m. (PT).

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 11:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 9:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (17 de noviembre).

Obviamente, el mismo día, el capítulo 7 también se estrenará el mismo día en el canal de HBO a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT).

«It: Welcome to Derry», capítulo 7: ¿De qué trata el nuevo episodio?

El séptimo episodio de «It: Welcome to Derry» se precipita hacia el clímax de la temporada, la violenta y trágica Masacre del Black Spot, un evento trágico más que sellará el destino de Derry y de sus habitantes.

Bill Skarsgård como Bob Gray en el episodio 7 de «It: Welcome to Derry». Foto: HBO Max

La noche comienza en el club de jazz, el Black Spot. Todos los caminos llevan a este punto. Los jóvenes del nuevo «Club de los Perdedores» se encuentran allí, ya que Ronnie estaba desesperada por ver a su padre, Hank Grogan. Mientras la música intenta disimular la tensión, en el exterior, la rabia acumulada de la temporada alcanza su punto máximo.

El exjefe Bowers dirige a una turba violenta y enmascarada hacia el club, alimentado por el odio racista y manipulado por la influencia de «It». Exigiendo la entrega de Hank Grogan, el enfrentamiento es inevitable. El episodio se sumerge de lleno en el brutal asalto, un violento caos donde las tensiones raciales largamente cocinadas explotan en un enfrentamiento devastador.

El nuevo capítulo cubrirá una de las grandes tragedias de Derry: el incendio de Black Spot. Foto: HBO Max

En medio de la masacre, el destino de los jóvenes pende de un hilo: quedan atrapados en el infierno, intentando sobrevivir a la violencia desatada por la turba. Este caos humano y el terror son el telón de fondo perfecto para la entidad. Durante la masacre, se espera que los chicos se encuentren, una vez más, con Pennywise en el punto más álgido del episodio.

Simultáneamente, la narrativa explora a través de flashbacks el origen de este terror. Se profundiza en la historia de Robert «Bob» Gray (el payaso humano) y su hija Ingrid (Periwinkle), mostrando cómo Bob adoptó los elementos del payaso y, más crucialmente, cómo «It» lo corrompió, sentando las bases de la forma que utilizará para aterrorizar a Derry durante décadas.

El capítulo 7 de «It: Welcome to Derry» mostrará, por primera vez, a Robert «Bob» Gray como el Pennywise original. Foto: HBO Max

El incendio de Black Spot culmina con la muerte de 88 personas, en su mayoría miembros de la comunidad negra de Derry. Las consecuencias de este evento son inmediatas y definitivas. Dick Hallorann, quien previamente tuvo visiones del horror inminente, entiende que Derry es un lugar maldito. Decide que la única opción segura es que su familia abandone la ciudad, marcando la partida de personajes clave y estableciendo el escenario para el final de temporada y, en última instancia, los eventos de 1989.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 1 de «It: Welcome to Derry»?

La primera temporada de «It: Welcome to Derry» consta de ocho episodios en total, que continuarán emitiéndose los domingos en HBO y HBO Max hasta el final de temporada programado para el domingo 14 de diciembre.

Si bien quedan 3 episodios, cada entrega promete profundizar en los misterios de Derry y los orígenes de la criatura que la aterroriza.

La serie ha sido diseñada para explorar las capas más oscuras del pueblo maldito, con cada episodio presentando al menos una secuencia terrorífica y sangrienta que dejará a los espectadores con la piel de gallina.

¿Habrán más temporadas de «It: Welcome to Derry»?

¿Respuesta corta? Un rotundo sí, y el plan es ambicioso. Los creadores Andy y Barbara Muschietti revelaron que su gran arco narrativo involucra tres temporadas, basadas principalmente en los tres ciclos más sangrientos de Pennywise, que son 1962, 1935 y 1908.

De los niños que fueron al Capital Theater para buscar respuestas de la desaparición de Matty, solo Lilly y Ronnie logran escapar de «It».

El director mencionó que existe una razón específica por la cual la historia se cuenta hacia atrás, y agregó que con la primera temporada solo están «abriendo una ventana» de la historia, que realmente se «manifestará» en las temporadas dos y tres. Esta progresión temporal regresiva permitirá a los espectadores comprender gradualmente los orígenes del mal que acecha Derry.

La serie también se enfocará en por qué Pennywise permanece en Derry cuando podría ir «a otro lugar» y por qué se aprovecha de los niños, ya que los adultos no comprenden lo que les sucede. El productor ejecutivo Jason Fuchs explicó que el plan, además de revelar el origen de Pennywise, es también explorar el origen del «pueblo maldito».

Las temporadas planeadas cubrirían eventos históricos específicos del universo de «It»: la temporada 1 explora eventos de 1962 como el incendio del Black Spot, la temporada 2 retrocedería a 1935 para abordar la masacre de la Banda Bradley, y la temporada 3 llegaría hasta 1908 con la explosión de Kitchener Ironworks.

¿De qué trata «It: Welcome to Derry»? La terrorífica serie de HBO Max que busca explicar los orígenes de Pennywise

Ambientada en el mundo del universo de «It» de Stephen King, «Welcome to Derry» fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti y Barbara Muschietti junto a Jason Fuchs, con Muschietti dirigiendo múltiples episodios. La serie funciona como precuela directa de las exitosas películas «It» (2017) e «It: Capítulo Dos» (2019).

Cada 27 años, Pennywise despierta para sembrar el caos en Derry, Maine. En «It: Capítulo Uno», el monstruo despierta en 1989 y se enfrenta por primera vez al Club de los Perdedores. «It: Welcome to Derry» sigue el ciclo de matanzas que tuvo lugar antes de las películas, ambientado en 1962. Esta ubicación temporal permite explorar una generación anterior de habitantes de Derry que también enfrentaron el horror.

El último tráiler de «It: Welcome to Derry», la nueva serie de terror de HBO Max

La serie comienza a rastrear los orígenes de «It»: cómo llegó a Derry, por qué está allí y por qué insiste en aterrorizar a los habitantes del pueblo. Pero lo que distingue a «Welcome to Derry» de otras series de terror es que es verdaderamente una serie de terror, con cada episodio presentando al menos una pieza central espantosa y horrible.

El reparto incluye a Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Blake Cameron James, Arian S. Cartaya, Amanda Christine, Matilda Lawler, Clara Stack, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso, además de Bill Skarsgård retomando su siniestro papel de Pennywise de las películas.

El opening de «It: Welcome to Derry», la nueva serie de terror de HBO Max

Los creadores han señalado que querían entender más sobre esta criatura y por qué se comporta de la manera en que lo hace, por qué eligió a Derry como su territorio de caza permanente, y por qué se siente tan atraída por Pennywise el Payaso Bailarín como su manifestación favorita. Esto se traduce en un tono diferente para los sustos de Pennywise: es más visceral, más terrorífico, y ciertamente más sangriento y brutal que lo que hemos visto en las películas.

La serie no solo promete terror puro, sino también un comentario social profundo. El primer episodio ya ha explorado el racismo y la injusticia social en la Derry de los años 60, elementos que Stephen King tejió magistralmente en su novela original. La llegada del Mayor Leroy Hanlon y su familia a un pueblo predominantemente blanco establece un contexto histórico importante que añade capas de significado a la narrativa de horror.

«It: Welcome to Derry», la serie que explora los orígenes de Pennywise y el mal en el pueblito de Maine.

Prepárense para una experiencia que desafía las expectativas y no teme sorprender con giros narrativos impactantes. En Derry, nadie está a salvo, y esta es solo la primera parada en un viaje aterrador a través de las décadas más oscuras de este pueblo maldito.