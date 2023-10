Javier Milei defendió a las petroleras y pidió «liberar los precios» del combustible

Luego de que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, advirtiera a las empresas del sector para que regularizaran la situación, el libertario usó sus redes sociales para responderle.

El candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, usó sus redes sociales para defender a las empresas petroleras y le respondió a Sergio Massa, quien en conferencia de prensa desde Tucumán hizo una dura advertencia a estas entidades para que solucionen el abastecimiento de combustible.

«Primero controla precios… Luego aparece el desabastecimiento; Después alude a una alta demanda por los éxitos de la política económica; Frente al ridículo decide optar por la vía violenta para forzar la oferta», escribió el candidato de ultraderecha en su cuenta de Twitter, en respuesta a lo que dijo este domingo a la mañana el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria.

Al ser consultado por la escasez de combustibles durante una conferencia de prensa en Tucumán, Sergio Massa manifestó: «El sector petrolero argentino está batiendo los récord de producción. Alguno de ellos especularon que según el resultado electoral iba a haber una devaluación y guardaron; hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de descongelamiento, y se hablaba del 20% de aumento, de 40% de aumento, entonces guardaron».

«El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global, un tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos y hacen valer su potencia económica”, continuó.

Y remarcó: «Para que quede claro si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es para los argentinos; y en segundo lugar, esto es muy importante para las provincias del norte y el centro, les guste o no les guste a las petroleras vamos a hacer crecer el cupo de biocombustibles, porque es clave para el crecimiento y abastecimiento de las metas ambientales del país”.