Javier Milei se reúne con empresarios en Nueva York y vuelve al lugar donde pidió ser presidente

El presidente Javier Milei aterrizó este viernes a la madrugada en Nueva York donde estará apenas unas horas para encontrarse con inversionistas y para una visita personal a la tumba del Rebe de Lubavitch, un lugar de profundo significado personal para el libertario y al que suele acudir cada vez que viene a la ciudad y donde siempre agradece tras las elecciones.

Milei llegó al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy a las 0.45 de la mañana (las 2.45 de la Argentina) en el avión presidencial junto con el canciller Pablo Quirno (que debutó con su nuevo cargo en el exterior); el ministro de Economía Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el embajador en EE.UU. Alec Oxenford.

La comitiva arribó a Nueva York desde Palm Beach, en Florida, donde Milei dio un discurso en una gala en el complejo de Donald Trump en Mar-a-Lago organizada por la CPAC, la asociación conservadora ligada al presidente estadounidense y también al argentino. Esta vez no se encontró con el presidente estadounidense, con quien se vio el 14 de octubre en la Casa Blanca.

Por la tarde, Milei había hablado en Miami frente a líderes políticos y empresariales de todo el mundo, en la segunda jornada del America Business Forum, un encuentro donde también estuvieron invitados Trump y Lionel Messi el miércoles y otras estrellas globales como los tenistas Rafael Nadal y Serena Williams, el jefe de la FIFA Gianni Infantino y CEOs de grandes compañías.

En su mensaje, Milei apuntó duramente contra el “socialismo del siglo XXI”, que asoció al kirchnerismo, y llamó a construir un “gran consenso del capitalismo” en la Argentina. Y se metió en la política estadounidense al alertar: «No se dejen amedrentar por algunos resultados locales», dijo en alusión al triunfo en la ciudad de Nueva York del socialista democrático Zohran Mamdani el martes.

Después de descansar unas horas en el hotel de la 5ta Avenida en Manhattan, Milei tiene previsto participar a las 10 en una reunión privada en el Council of The Americas, donde disertará sobre “Nuevas Oportunidades de inversión en la Argentina” ante un grupo selecto de inversionistas de distintas empresas estadounidenses con intereses en Argentina.

Desde allí, y prácticamente de camino al aeropuerto, Milei irá a visitar el “Ohel”, la tumba en el barrio de Queens de uno de los rabinos más influyentes del siglo XX. Se trata de Menachem Mendel Schneerson, también conocido como “el rebe de Lubavitch”, cuyas enseñanzas hoy rigen la comunidad Jabad Lubavitch.

En julio de 2023, antes de las cruciales PASO donde resultó catapultado a los primeros planos de la política, Milei hizo un viaje relámpago para visitar este lugar venerado por la comunidad judía, que es transitado por miles de personas por año para recibir inspiración, vitalidad y orientación. Milei había pedido entonces la bendición para ser presidente y cuando su sueño se cumplió volvió al Ohel para agradecer.

Desde entonces, cada vez que viene a Nueva York visita el lugar y así lo hizo en septiembre de este año, cuando vino en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, antes de las cruciales elecciones legislativas de octubre. Ahora, tras haber ganado esos comicios por un sorpresivo margen, Milei vuelve a agradecer al lugar.

El presidente y su comitiva tienen previsto partir enseguida después de la visita al Ohel, alrededor de las 19, hora argentina, rumbo a Bolivia, donde el sábado asistirán a la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz. Luego regresará a Buenos Aires.