Javier Milei se subió a la propuesta de un tuitero macrista y reveló su condición para volver a La Bombonera

El presidente electo, alejado del Xeneize hace algunos años, aseguró que podría volver a la cancha si llega un entrenador especial.

Boca atraviesa un momento turbulento desde lo dirigencial con la suspensión de las elecciones que debían llevarse adelante este 3 de diciembre por una denuncia por parte de la oposición liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

En esta puja también apareció una vieja rivalidad futbolística ya que el binomio opositor aseguro que, en caso de llegar al poder, el entrenador elegido para reemplazar a Jorge Almirón es Martín Palermo. De esta manera volvieron a enfrentar al delantero con Juan Román Riquelme, un cruce de sus épocas cómo compañeros que parece estar más vivo que nunca.

JAVIER MILEI Y SU CONDICIÓN PARA VOLVER A VER A BOCA

La cuenta de X (antes Twitter), La Macrineta, publicó una imagen de Martín Palermo con una clara pregunta para el presidente electo: «Si Palermo es DT de Boca ¿Algún día tendremos el honor de recibir en La Bombonera a nuestro Presidente?», escribió el usuario, muy polémico en las redes sociales.

A lo que Javier Milei respondió unos minutos más tarde: «NO TENGAS DUDAS…!!! Muero de ganas de volver a ver al gran TITÁN en la Bombonera…!!!».

POR QUÉ DEJÓ JAVIER MILEI DE SER HINCHA DE BOCA

«Dejé de ir a la cancha cuándo se retiró Palermo porque no pude soportar la tristeza que eso me dio y cuándo Daniel Angelici, en un acto de populismo lo trajo a Riquelme en su última etapa, que sabía que era un robo dije: ‘ya tengo bastante con vivir en un país populista», expresó hace un tiempo atrás. Y además, agregó: «Cuándo lo trajo a Gago, un cinco sin marca, ahí me hice anti Boca».