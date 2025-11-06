Javier Milei ya está en EE.UU.: cómo será su agenda en Miami y cuándo viaja a Nueva York

A las 00.48 del jueves, después de una escala en Lima, el avión ARG01 aterrizó en Miami con el presidente Javier Milei y una reducida comitiva que incluye a su hermana, Karina, al ministro de Economía Luis Caputo y al canciller Pablo Quirno.

Desde allí fueron directo al Hotel Marriot Marquis, donde estarán hospedados hasta la tarde, cuando Milei vaya al America Business Forum, un megaevento empresario en el que ayer expusieron Donald Trump y Lionel Messi, y en el cual el Presidente hablará cerca de las 17.30 de la Argentina, dos horas menos en Miami.

Milei recibirá la llave de la ciudad, como sucedió el miércoles con Messi. La distinción la recibirá de manos de Francis Suárez, el alcalde local, y de Ignacio González Castro, el responsable del Foro que cerrará luego de Milei, el empresario Jeff Bezos.

Si bien no está definido si habrá agenda matutina en Miami, después de visitar el Forum, Milei viajará en avión privado a Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde será parte de una gala de la CPAC, la cumbre conservadora de la que suele participar el jefe de Estado y por la que pasó este miércoles también Donald Trump.

Trump y Milei no se verán las caras en este encuentro. Foto: Reuters.

El hecho de que Trump haya comprimido su agenda en Miami a un día, confirma que no se verá las caras con Milei en este paso. Sí se espera que en su visita a Palm Beach, el Presidente tenga diálogo con empresarios locales que pueden invertir en Argentina.

También es posible que Milei tenga una foto con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, uno de los hombres más poderosos del mundo. Bezos será el invitado estelar del evento, en una jornada final en la que además de Milei expondrá el titular del JP Morgan, Jamie Dimon, y el ex tenista Rafael Nadal, entre otros.

El viernes, Milei viajará a Nueva York. Allí está previsto que visite la tumba del Rebe de Lubavitch y agradecerle por el triunfo que La Libertad Avanza consiguió en las últimas elecciones. Se trata de uno de los líderes judíos más importantes del siglo XX. Hacia ese lugar viajó Milei poco después del balotaje ganado en 2023, cuando fue electo presidente. También, entonces, fue a agradecer.

Ese día, además, Milei participará del Council en Nueva York, donde se reunirá con inversores. De allí, volará directo a La Paz, Bolivia, donde el sábado asumirá como presidente Rodrigo Paz Pereira. Desde allí, regresará a la Argentina.

La visita de Milei a Estados Unidos es la decimocuarta desde que es Presidente, y la segunda en menos de un mes, ya que tuvo un mano a mano con Donald Trump en Washington en octubre pasado, en la previa a las elecciones legislativas.

Además, Argentina viene de cerrar un swap por más de 20.000 millones de dólares con el gigante norteamericano, que le aseguró su apoyo político de cara a los próximos dos años de mandato.