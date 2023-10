Jésica Cirio habló tras ser imputada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito: «Estoy…»

La conductora habló en La Peña de Morfi con Georgina Barbarossa sobre el escándalo que se desató con Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

Después del escándalo entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici, Jésica Cirio también quedó involucrada y fue denunciada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. A raíz de esto, la conductora habló con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi y aclaró la situación.

Hace un tiempo se dijo que la modelo había recibido 20 millones de dólares por su divorcio de Martín Insaurralde, pero se encargó de desmentirlo: «Lo de los 20 millones es una absoluta mentira. No sé porque se instaló eso, no sé cuál fue el fin».

Y, agregó: «Es una situación injusta para mi porque yo trabajé toda mi vida. Yo estoy tranquila y a disposición, esto es horrible a nivel mediático por mi hija y mi familia pero estoy a disposición».

«Me angustió y me dio enojo enterarme que estaba imputada, pero a la vez tranquila porque no tengo nada que ver. Estoy dispuesta a que se me investigue de la manera que sea necesaria», afirmó Cirio.