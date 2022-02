Juan Román Riquelme y una explosiva frase sobre un eventual cruce con Tevez en las elecciones

El vicepresidente del Xeneize se mostró confiado en ganar los próximos comicios, que serán el año que viene. Incluso si el Apache se suma a una lista opositora.

Tevez-Riquelme, una relación turbulenta entre dos ídolos de Boca que divide opiniones .

Juan Román Riquelme rompió el silencio y dio una entrevista después de mucho tiempo. Y allí se refirió a todo: le contestó a Ramón Ábila tras su polémico posteo en Instagram, le dejó un mensaje a River y, de alguna manera, le puso picante a un eventual cruce con Carlos Tevez en las futuras elecciones en Boca.

En una nota con TyC Sports, al ídolo y vicepresidente del Xeneize le preguntaron sobre las próximas elecciones en el club, que serán en diciembre del año que viene. Y Román está muy confiado en que van a volver a ganar. “No tengo dudas de que vamos a ganar 80 a 20 o 90 a 10, no importa quién vaya de candidato”, afirmó.

Ante la pregunta sobre qué pasará si Carlos Tevez se suma a la política del club, Riquelme fue claro: “Ojalá que Tevez participe de la política del club. Si quiere, puede hacerlo de nuestro lado, tiene las puertas abiertas. Estaríamos encantados Y si no, que acompañe a otro, no me molestaría. Mi cariño no va a cambiar nunca”.

Pero después, cuando lo consultaron sobre cómo serían los resultados si llegara a quedar enfrentado con Tevez, fue directo. “Si él va del otro lado, ganaríamos 85 a 15, no 90 a 10. La gente sabe que le cuidamos el club y lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo”, afirmó. Palabras, claro, que sonaron fuerte en el club de la Ribera.

La chicana de Riquelme para River

Román por otro lado recordó que Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos del Mineiro en una llave muy polémica donde le anularon dos goles, mientras que River cayó goleado.

El vicepresidente apuntó: “Hubiese sido bravo si perdíamos 4-0 con Mineiro y a los tres días perdíamos por penales en La Plata”.

RIVER. Tras la eliminación en la Copa Libertadores cayó ante Boca en octavos de final de la Copa Argentina.

Riquelme se refirió, sin mencionar a River, a la eliminación que este equipo sufrió ante su par de Brasil en la Libertadores y al triunfo del Xeneize por penales en octavos de la Copa Argentina.

Fue una chicana sutil. De hecho el periodista de ESPN, Gustavo López, le dijo: “¿Hablás de River, no?”. El que supo ser un habilidoso enganche dijo “no sé, no sé”, mientras se reía.

Román contra Wanchope Ábila

El delantero exigió que se resuelva su “situación”. No es tenido en cuenta por el entrenador Sebastián Battaglia, pero tampoco llegaron ofertas de otros clubes más allá de un interés informal de Colón de Santa Fe.

A Román no le tembló la voz. Como suele ocurrir en estos casos, respondió de manera filosa: “Wanchope tenía la posibilidad de irse a Uruguay y nos pidió ir a Minnesota. Nosotros aceptamos. A los cuatro meses, me pidió que le mandemos una carta a la MLS para pueda pasar al DC United. Lamentablemente en ninguno de los dos clubes le salieron las cosas”.

Riquelme dijo que hoy Wanchope se encuentra lesionado y que “tendrá que entrenarse cuando se cure”. Y agregó: “Nosotros somos un club serio que cumple con todo. Ahora él tiene que cumplir las reglas de nuestro club”.

Esta novela promete más polémica y otros capítulos en las próximas horas.