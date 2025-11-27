Jubilaciones: el Gobierno oficializó los haberes mínimo y máximo para diciembre 2025

El Gobierno oficializó este miércoles, por intermedio de una Resolución publicada en el Boletín Oficial, los haberes mínimo y máximo que percibirán los jubilados en diciembre de 2025. Los montos tendrán un aumento del 2,34%, vinculado estrechamente con el índice de inflación de octubre que informó el INDEC, al igual que las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que perciben asalariados registrados y monotributistas.

Según el artículo 1° del documento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que lleva el número 361/2025 y la firma del director ejecutivo de ese organismo, Fernando Omar Bearzi, el haber mínimo de los jubilados quedará en $340.879,59, mientras que el máximo escalará a $2.293.796,92, tal como lo especifica el artículo 2° de la misma normativa.

Al mismo tiempo, por intermedio del artículo 3°, Anses estableció las bases imponibles mínima y máxima, que quedaron establecidas en $14.808,17 y $3.731.212,01, respectivamente, a partir del período devengado diciembre de 2025.

El artículo 4°, además, elevó a $155.936,86 el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241 a partir de aquel mismo mes, mientras que la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $272.703,67.

ANSES: montos de las asignaciones en diciembre 2025

El Gobierno determinó también un incremento del 2,34% en diciembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares. Lo hizo a través de la Resolución 361/2025, también publicada en el Boletín Oficial de este jueves.

Según uno de los anexos, desde ese mes los haberes correspondientes a la AUH se irán a $122.492, mientras que para aquellas personas que viven en los distritos de la Zona 1 del país trepará a $159.240. De acuerdo con los mismos documentos, montos similares regirán para la asignación por embarazo para protección social.

Por su parte, para los titulares de asignaciones para protección social, el monto destinado para quienes tienen Hijos con Discapacidad se elevará a $398.853 y $518.509 para los residentes en la Zona 1, mientras que la Ayuda Escolar Anual seguirá en $42.039 para todos los beneficiarios.

Por su parte, los trabajadores en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra, jubilados y pensionados con hijos de hasta 18 años cobrarán por asignación familiar percibirán desde el mes próximo los siguientes montos, según el ingreso del grupo familiar:

Hasta $948.361 recibirán $61.252 por hijo.

Entre $948.361,01 y $1.390.864, cobrarán $41.316.

Entre $1.390.864,01 y $1.605.800, percibirán $24.990.

Entre $1.605.800,01 y $5.022.048, obtendrá un beneficio de $12.892.

Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal.

Además, para ese grupo se estableció que la Asignación por Nacimiento será de $71.396, la Asignación por Adopción aumentará a $426.877, la Asignación por Matrimonio trepará a $106.904, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $5.022.048.