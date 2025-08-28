JUEGOS FUEGUINOS: CASA DEL DEPORTE Y UNIVERSITARIO CAMPEONES PROVINCIALES DE VÓLEY

Los conjuntos de Casa del Deporte y Universitario de Río Grande se consagraron campeones provinciales de los Juegos Fueguinos de Vóley 2025, tras imponerse en las finales que se realizaron en Ushuaia.

La Secretaría de Deportes llevó adelante los compromisos finales de la rama Sub 15 de los Juegos Fueguinos de Vóleibol con la presencia de equipos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, en las instalaciones de la Casa del Deporte Ushuaia.

Centro Galicia (Ushuaia), Casa del Deporte (Río Grande) y Alby (Tolhuin) fueron los participantes en la cita masculina, en tanto que Alby (Tolhuin), Centro Galicia (Ushuaia) y Universitario (Río Grande) fueron los equipos que protagonizaron el triangular final en la rama femenina.

Universitario y Casa del Deporte se impusieron en sus cruces ante sus pares de Ushuaia y Tolhuin por sets corridos, ganando ambos compromisos por 2-0 y concluyeron invictos la competencia provincial consagrándose campeones de los Juegos Fueguinos 2025.

Centro Galicia, que derrotó 2-0 a Alby, finalizó en la segunda posición del triangular en ambos segmentos y el representativo de Tolhuin concluyó en el tercer lugar de las posiciones finales.