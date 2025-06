JUEGOS FUEGUINOS: COMENZÓ LA INSTANCIA LOCAL DE VÓLEY Y HOCKEY EN USHUAIA

Este fin de semana se puso en marcha la instancia local de los Juegos Fueguinos 2025 en la capital provincial. Participarán alrededor de 650 deportistas en más de 40 disciplinas.

En esta oportunidad, inició la competencia en las disciplinas de vóley y hockey, en las instalaciones de los gimnasios Ana Giró y Carlos Petrina, respectivamente. Comenzó con los cruces que determinarán a los ganadores con vistas a las citas provinciales que derivarán en las clasificaciones a los Juegos Nacionales Evita.

El director Provincial de Desarrollo Deportivo Zona Sur, Agustín Bleuer destacó el inicio de las etapas locales, remarcando que “estarán presentes unos 650 deportistas de la ciudad». Asimismo, comentó que la planificación de la Secretaría es la de concluir con las etapas locales luego del receso invernal, y posteriormente dar inicio a las instancias provinciales en cada disciplina deportiva”.

Se prevé concluir primero las citas locales de los deportes que se despliegan en instalaciones bajo techo y alcanzar el cierre de la instancia de la ciudad para los primeros días del mes de agosto. Mientras que para aquellos deportes cuyas competencias se deban efectuar al aire libre, se aguardará el paso del invierno y se realizarán en el mes de septiembre cuando las condiciones climáticas lo permitan.

De esta manera, se promueve el desarrollo de alrededor de 40 disciplinas deportivas, en las que participan los segmentos Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 16, en deportes convencionales; Sub 16 y Sub 18 para personas con discapacidad y los adultos mayores.