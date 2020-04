Jujuy: un municipio cobrará por la desinfección de vehículos

Así lo resolvió el Concejo Deliberante de Libertador, a poco más de 100 kilómetros de la capital de Jujuy, para tanto para camiones de carga como para autos.



Los vecinos del municipi de Libertador General San Martín, Jujuy, pusieron el grito en el cielo este jueves al encontrarse con inspectores comunales en los accesos de la localidad que les cobraron $100 para desinfectar sus vehículos en el marco de la pandemia de coronavirus que tiene en aislamiento social a todo el país.

El Concejo Deliberante de Libertador General San Martín, una localidad con parque industrial ubicada a poco más de 112 kilómetros de la capital de Jujuy, resolvió esta semana cobrar una tasa a quienes entren con vehículos, ya sea camiones de carga o autos particulares, en concepto de pago por la desinfección de los mismos.

La municipalidad de Libertador, en Jujuy, cobra $100 para desinfectar vehículos durante el aislamiento por coronavirus

Aunque la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que dictó el Gobierno nacional el 20 de marzo pasado -y que fue prorrogada, en principio, hasta el 26 de abril- no aplica a los conductores que deban salir a la ruta por cuestiones de “primera necesidad” o de “fuerza mayor”, pero eso no implica que no se deban tomar recaudos con respecto a la desinfección de los vehículos que circulen.

El presidente del Concejo Deliberante, Rolando Flores,le aseguró a los medios locales que la tasa municipal “solo se cobra a los vehículos de carga que ingresen mercaderías”, y que “por supuesto no se cobra a los vehículos particulares”, pero los vecinos aseguraron que tuvieron que abonar los $100 porque les dijeron: “en caso de no pagar, no se puede ingresar a la ciudad”.

“A los automóviles que brindan servicios de taxi interjurisdiccional dentro del Departamento se les hace la desinfección pero del pago se hace cargo el municipio”, agregó Flores. Todavía no está claro si la medida cesará cuando termine el aislamiento social decretado por el Gobierno nacional.

Con el comprobante de pago en la mano, los vecinos elevaron sus quejas hasta el intendente de Libertador, Oscar Jayat (UCR – Frente Cambia Jujuy), para que se “anule” la disposición.

Hasta la noche del miércoles 15 de abril, Jujuy contaba con cinco casos de coronavirus Covid 19 acumulados en su territorio.