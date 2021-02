Julieta Prandi: «Me fui de mi casa porque mi esposo me amenazaba de muerte»

La conductora hizo escalofriantes revelaciones sobre la relación que llevaba con su ex marido Claudio Contardi.

Julieta Prandi hace dos años que se separó de Claudio Contardi, en medio de un escándalo y fuertes declaraciones cruzadas. A raíz de eso, rompió el silencio y contó el calvario que estaba viviendo en su relación y porque tomó la decisión de dejar su hogar.

Con el correr de los meses, se fueron conociendo más detalles debido a las denuncias que realizó, una de ellas por violencia de género. Hasta el momento, Julieta no había dado más detalles sobre eso y dejó que todo se maneje en el marco de la Justicia.

Este lunes, la conductora de Sarasa habló en el programa Hay que ver e hizo una escalofriante declaración. «Yo me fui de mi casa no porque estoy loca, hice abandono de hogar y no me daba cuenta que después iba a ser mucho más cuesta arriba recuperar mi casa, que de hecho me costó más de un año tener la atribución de mi hogar. Pero a mí me amenazaban de muerte en mi propia casa. Y yo me cansé de eso», expresó.

Luego, agregó: «La última frase que escuché de él fue ‘vos no va a cumplir más años, vas a recibir una corona’. Con eso les digo todo». «Lo hacen porque pueden, porque no hay una Justicia que los frene», se quejó Prandi sobre la violencia machista en general, comentó Prandi.

«Está dentro de la denuncia de violencia familia. En su momento me habían puesto un cepo y no lo podía contar. Pero no me voy a quedar callada. Tengo miedo de que me haga algo… sí. (…) Sufrimos violencia familiar y psicológica. A mí me gritó y me dejó el puño a milímetros de la cara y me dijo ‘si fueses un hombre no te dejaría ni un hueso sano’. Quizá hubiera sido mejor eso, porque yo podría haber mostrado la trompada… «, detalló Julieta Prandi, quien estremeció a todos.