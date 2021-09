Julio Iglesias cumple 78 años: algunas curiosidades sobre el cantante que vendió más discos en la historia

Con “dolores lógicos por la edad”, y rodeado de una “familia espléndida”. Con esas palabras el cantante español describió cómo lo encuentra la vida ante la llegada de un nuevo natalicio.

El cantante español, Julio Iglesias .

Con algunos “dolores lógicos por la edad”, rodeado de una “familia espléndida” y acompañado por “una mujer a la que amo con toda mi alma”. Así Julio Iglesias, el mítico cantante español que vendió más de 300 millones de discos en todo el planeta, recibe su cumpleaños número 78 este jueves 23 de septiembre, según las palabras que él mismo empleó para contar su realidad actual.

A través de una publicación que hizo el artista en su cuenta personal de Instagram, a pocas semanas de cumplir años, fecha que odia celebrar, Iglesias rompió el silencio y reflexionó sobre su estado de salud actual, al que consideró como “lógico” con respecto a su edad.

“Por supuesto que me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenia antes”, manifestó en el escrito. Y agregó: “Ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20”.

En respuesta a las críticas que ha recibido por parte de la prensa que muchas veces ha hablado sobre su “deteriorado” estado de salud, el cantante reflexionó: “A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas. Estoy como tengo que estar a la edad que tengo”.

“Y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto… ´la contaré´”, agregó Iglesias quien pasa sus días en su mansión ubicada en Punta Cana donde vive la mayor parte del año.

Asimismo, en el mismo texto celebró tener “una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma”.

Cuántos hijos tiene Julio Iglesias

Iglesias es papá de Chabeli (de 49 años), Julio José (47 años) y Enrique (45), fruto de su matrimonio con Isabel Preysler. Y de otros cinco hijos de su unión con Miranda Rijnsburger: Miguel (23 años), Rodrigo (21), las gemelas Victoria y Cristina (19) y Guillermo (13). O sea, tienen 8 hijos y es abuelo de 5 nietos -Chabeli tiene dos hijos y Enrique tres.

Respecto a Javier Sánchez Santos de 44 años, el Tribunal Supremo certificó que no es hijo de Julio Iglesias, según informó la Cadena SER. Sánchez Santos, es hijo de la exbailarina portuguesa María Edite Santos, con la que el cantante había mantenido una relación en 1975.

Julio Iglesias junto a sus cinco hijos fruto de su relación con Miranda.

La libreta roja de Julio Iglesias y otros secretos del cantante

Si hay algo que siempre se le atribuyó al cantante, que se caracteriza por su bronceado y rebelde cabello negro, es su seducción nata que le ha dado la fama de conquistador. Incluso, se ha llegado a rumorear que tenía una agenda secreta en la que iba anotando los teléfonos de las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales. La libreta es de color rojo, de la firma Cartier, y lleva grabadas en su portada las iniciales J.I.

Cuando era un jovencito, el cantante madrileño amaba volar sin embargo en la actualidad confesó que “le da mucho miedo”. “Ahora me aterra volar. No me gusta y me da ansiedad cuando hay turbulencias en el avión”, aseguró en una entrevista.

El sábado 22 de septiembre de 1962 un día antes de su 20º cumpleaños Julio Iglesias quien soñaba con convertirse en futbolista del Real Madrid tuvo un fatídico accidente de tráfico que lo dejó postrado en una cama durante varios meses.

Mientras estaba en plena recuperación del accidente vial, su padre Julio Iglesias Puga le regaló una guitarra y también una armónica, que fueron determinantes para despertar su amor por la música.

Durante sus shows, en el escenario el cantante cierra los ojos para ayudar a la concentración, ya que luego del accidente vial, solamente funciona “un 65% de su sistema nervioso”.

Julio Iglesias está licenciado en Derecho, de la Universidad Complutense de Madrid, y lo curioso es que terminó la carrera en 2001, cuando tenía 57 años.

También disfruta de la lectura de novelas “de miedo”. Le gusta la historia de la película “E. T.”, y “nadar desnudo”.