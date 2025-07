Karina Milei cruzó al Gordo Dan y los trolls libertarios por las listas en Provincia: «La lealtad no es una opción»

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió este miércoles a responder a las declaraciones de trolls afines al Gobierno que se mostraron molestos tras el cierre de listas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y en el cual este sector libertario considera que no se vio representado.

«Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición», expresó la hermana del mandatario en su perfil de la red social X.

Y reiteró la misma idea que planteó este miércoles por la mañana el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja: «Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá».

«Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo», agregó la funcionaria nacional.

Y señaló que «La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa».

Milei recordó además el principio que el jefe de Estado marcó desde su primer día: «Tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei».

Para cerrar, sostuvo que «el verdadero enemigo es el kirchnerismo» y apuntó: «El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia».

«Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener», finalizó.

Sebastián Pareja también les marcó la cancha al Gordo Dan y los trolls libertarios por la lista de LLA en Provincia

Esta mañana, Pareja habló con varias radios para desterrar versiones de conflictos internos en LLA, fomentadas por publicaciones de tuiteros libertarios, principalmente @TraductorTeAma.

«Quien cuestione a los candidatos del Presidente, está cuestionando al Presidente», dijo Pareja en Radio Rivadavia, aunque luego le bajó el tono a la discusión y señaló que en las listas bonaerenses «confluyen distintos sectores que buscan la renovación de la política».

«La Libertad Avanza se fue conformando con distintas estructuras y sectores y, si bien Las Fuerzas del Cielo tienen mucha relación con el Presidente, hay estructuras que le fueron dando solidez a LLA y a todas ellas le fuimos dando lugar por mérito», explicó y se refirió también al acuerdo con el PRO en la Provincia y los candidatos de la ministra Patricia Bullrich.

Sin embargo, las declaraciones no fueron suficientes para calmar el humor de Traductor, quien le respondió a Pareja a través de su cuenta de X: «Te cuestionamos a vos y a tu armado de mierda. No quieras colectivizar la puteada, zurdo empobrecedor», dijo.

Y el titular del partido en la Provincia contestó a través de otra radio: «Me parece que este chico se levanta a escribir en redes sociales y nosotros nos levantamos a trabajar por problemas de la Provincia».

Pero una vez más, Pareja intentó calmar las aguas y negó rotundamente la posibilidad de que Karina Milei le hubiera pedido que no incluya a gente cercana al Gordo Dan o Santiago Caputo en las listas: «No, para nada. Quien dispara estas cuestiones lo único que hace es hacer daño. Nosotros estamos consolidados. Tanto el Presidente como Karina nos permiten tener una discusión con altura».

Sin embargo, nada de esto pareció ser suficiente porque Traductor continuó insultando al armador libertario y Karina Milei tuvo que salir a marcar la cancha.