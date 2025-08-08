Karina Milei y Mauricio Macri se reunieron para sellar la alianza: hubo elogios mutuos y definiciones sobre el alcance del acuerdo

La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, fue sellada en un encuentro de Karina Milei y Mauricio Macri que se produjo el miércoles a la noche pero recién trascendió un día después. Posteriormente, en distintos comunicados, plantearon el alcance del acuerdo: la hermana del Presidente remarcó que «es mucho más que un acuerdo electoral», mientras que el ex mandatario aseguró que se trata de «un paso para continuar con el compromiso superior de transformar la Argentina».

La cumbre era muy esperada por ambos espacios, luego de cruces y arduas negociaciones para confluir en la Alianza La Libertad Avanza que competirá tanto en la elección bonaerense como en los comicios legislativos nacionales de octubre en Ciudad y Provincia.

Tras refrendar el frente, la presidenta del partido libertario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó que el armado alcanzado con el PRO apunta a «sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el presidente Javier Milei en diciembre del 2023».

El mensaje llegó varias horas después de que se conociera el comunicado que oficializó el acuerdo en cuestión, que se difundió con el logo partidario de cada una de las dos fuerzas. Luego hubo una foto tomada en Villa Celina este jueves de la que participaron todos los involucrados en la alianza, incluso Milei, menos Macri. Sin embargo, en la primera línea del posteo que publicó en la red social X por la noche, Karina Milei mencionó en particular a Mauricio Macri.

«Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre. La base de este acuerdo es el compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural, cada vez que la historia lo requiera, hasta el 2027», sostuvo en alusión al entendimiento logrado.

Luego de las idas y vueltas y las demoras en la oficialización, la hermana del Presidente aseguró que «la alianza La Libertad Avanza es mucho más que un acuerdo electoral», y que constituye «la confirmación de que ningún interés personal ni político está por encima del compromiso con el futuro de los argentinos».

«Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país», agregó y expresó un particular agradecimiento al expresidente y al diputado Cristian Ritondo, quien preside el PRO en la provincia de Buenos Aires y fue uno de los impulsores de este acuerdo.

Javier y Karina Milei encabezaron una foto con los principales referentes del PRO este jueves en Villa Celina.

Horas después llegó el comunicado de Mauricio Macri. El presidente del PRO se refirió al encuentro como «una buena primera reunión con Karina Milei».

Y luego siguió con las definiciones: «El PRO cerró un acuerdo para acompañar el cambio que está en marcha en todo el país. Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad. Eso incluye un programa económico que libere al país de la cantidad de trabas que tiene para su desarrollo».

También remarcó: «Argentina eligió retomar el camino del cambio e, independientemente del lugar donde estemos, siempre vamos a acompañar ese proceso».

«Formamos una alianza electoral que creemos correcta para el momento y las circunstancias. El PRO tiene una misión que no dejará de cumplir y tenemos claro lo que representamos. Este acuerdo es un paso para continuar con el compromiso superior de transformar la Argentina», afirmó.

Añadió que «lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país».

Si bien esta unidad tiene visión de futuro y apuntan a consolidarse rumbo a las elecciones que se desarrollarán, en lo inmediato buscaron aunar fuerzas sobre todo en territorio porteño y en la PBA. La Libertad Avanza necesita un mayor número de legisladores después de diciembre para impulsar algunas reformas claves, como la laboral.

El acuerdo en Ciudad y provincia de Buenos Aires es clave porque ambos distritos juntos representan a casi la mitad del electorado de todo el país.