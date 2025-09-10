Katy Perry en Argentina: la verdad de su romance con Justin Trudeau y el detrás de escena de su gira

La cantante estadounidense Katy Perry volvió a la Argentina, luego de siete años desde su último show, en medio de un torbellino personal y un renacer artístico.

A pocos meses de su separación del actor Orlando Bloom, la cantante se subirá este 9 y 10 de septiembre al escenario del Movistar Arena, en el marco de la gira mundial ‘The Lifetimes Tour’.

Mientras disfruta del éxito de su nuevo disco y de una gira, que la trae de nuevo al centro de la escena musical, en lo personal enfrenta el final de una relación de casi una década y rumores que la vinculan con el ex ministro canadiense, Justin Trudeau.

Katy Perry: su separación con Orlando Bloom y todo sobre su romance con Justin Trudeau

A fines de junio, la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom anunciaron el final de su relación tras nueve años juntos.

Poco antes del casamiento del magnate de Amazon, Jeff Bezos, con la presentadora Lauren Sánchez, la revista People confirmó que la pareja había decidido poner fin al amor.

Katy Perry y Orlando Bloom. Foto: AFP.

“Llegaron a un punto donde sienten que no hay vuelta atrás hacia una relación saludable y que es mejor vivir vidas separadas”, señaló una fuente al medio estadounidense.

Semanas más tarde, los representantes de Perry y Bloom emitieron un comunicado en el que subrayaron que la separación se dio de manera cordial. El 3 de julio, los agentes de ambos confirmaron oficialmente la ruptura.

A fines de julio, a Katy se la vinculó con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, lo que generó una ola de especulaciones. Según People, entre ambos podría estar surgiendo algo más que una amistad.

Trudeau se divorció de la ex presentadora de televisión canadiense Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de matrimonio. Con ella tiene tres hijos en común.

Justin Trudeau, el ex ministro que estaría saliendo con Katy Perry. Foto: Associated Press.

Las apariciones públicas comenzaron el 28 de julio, cuando fueron fotografiados paseando un perro en el parque Mount Royal. Esa misma noche compartieron una cena en el restaurante Le Violon, atendidos por el chef Danny Smiles.

Hasta entonces no se conocía un vínculo previo entre ambos, aunque habían coincidido en eventos internacionales y comparten intereses en causas sociales y humanitarias.

Dos días después, el 30 de julio, Trudeau fue captado entre el público del Lifetimes Tour de Perry en el Bell Centre de Montreal, un show con entradas completamente agotadas.

Recientemente, en conversación con el presentador Craig Melvin, Bloom rompió el silencio y habló sobre su separación: “Tenemos una hija hermosa. ¿Sabes cuando dejas todo en el campo como lo hice yo en esta película? Me siento agradecido por todo. Y estamos geniales. Vamos a estar geniales. Nada más que amor”.

Tendencia en Google

El regreso de la cantante Katy Perry a Argentina, a siete años de su último show en el país, generó repercusión durante las últimas horas.

Los usuarios locales acudieron a Google y escribieron el nombre de la artista estadounidense en la plataforma para saber acerca de las últimas novedades al respecto.

La repercusión del tema, reflejada en la sección de «tendencias» de Google. Foto: captura.

Por lo tanto, a raíz de las búsquedas sobre la cantante, el término «Katy Perry» apareció reflejado en la sección de «tendencias» de Google.