Kevin, el Jonas Brother menos famoso, se animó a cantar y a lanzarse como solista tras 20 años bajo la sombra de sus hermanos

Desde sus comienzos con Jonas Brothers, Kevin Jonas siempre fue el hermano discreto: el que tocaba la guitarra, hacía coros y acompañaba. Pero nunca se puso al frente. No atravesó escándalos mediáticos, no buscó protagonismo y nunca tuvo un solo vocal destacado.

Mientras sus hermanos brillaban, él se mantenía en un segundo plano, cuidando el sonido y la armonía. Fue también el primero en casarse y formar una familia, priorizando su rol de esposo y padre por sobre los reflectores.

Durante el receso del grupo, cuando sus hermanos exploraban carreras solistas, Kevin fue el único que no sacó música propia. Esa pausa le sirvió para replantear su vida. Se volcó a inversiones, su familia y proyectos fuera del escenario.

Y aunque, como confesó años más tarde, no pasó su mejor momento tras la separación de 2013, el regreso de la banda en 2019 y su posterior madurez personal lo impulsaron a replantearse su papel en el grupo que integra con sus dos hermanos menores.

Kevin Jonas fue el único de los hermanos que no sacó música solista en el tiempo que la banda estuvo separada. Foto: AP.

Hoy, después de que la banda haya retomado fuerza y consolidado su vuelta -con nuevos discos, giras y un aniversario importante- Kevin parece haberse sentido lo suficientemente preparado para dar un paso que muchos esperaban desde hace años: pararse al frente, con su guitarra, su voz y su propia música.

La canción con la que derribó miedos

El proyecto solista de Kevin ya se materializó formalmente con la canción Changing, que despertó mucha expectativa entre fans y medios. Según contó en varias entrevistas, antes del debut estaba “muy nervioso”, consciente de que era un momento muy distinto para él.

En el tema, Kevin reflexiona sobre los cambios que atravesó como hombre, artista y padre, y cómo esas capas lo llevaron a este presente en el que se anima a ocupar un rol que durante años creyó ajeno. La letra funciona casi como una declaración personal: un “estoy listo” que no busca competir con nadie, sino afirmarse a sí mismo.

La noche elegida para dar el gran paso y mostrarle la canción a su público fue el 23 de agosto de este año, en un concierto de la gira con los Jonas Brothers en Boston. Allí, entre guitarras, luces y emoción, Kevin se subió al escenario solo por primera vez en su carrera, tomó su guitarra y dejó que su voz sonara en un estadio repleto.

Kevin, Nick y Joe Jonas ya se permiten seguir con sus caminos mientras continúan con su banda. Foto: AFP.

El público reaccionó con entusiasmo y alegría, alentando al mayor de los hermanos más famosos de la primera década del 2000 a seguir con su proyecto personal. Pero sin dudas, lo más emotivo fue la respuesta de su esposa, Danielle Jonas, quien no ocultó su orgullo y compartió tras el show un video en redes donde se la ve llorando de emoción.

Más allá de los riesgos que implicaba salir de la sombra, Kevin aseguró que no siente que ser solista signifique alejarse de la banda. Al contrario, cree que para ellos no hay reglas y que cada uno puede hacer lo que quiera como artista, ya sea en conjunto o por separado.

Este paso supone una transformación notable en su carrera. Y si bien es solo el comienzo -la canción fue sólo un adelanto y no hay confirmado aún un álbum solista- la decisión marca una nueva era para Kevin, quien seguirá el camino para destacarse fuera del grupo y encontrar su propio sonido.