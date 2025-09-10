Kicillof chicaneó a Javier Milei tras la derrota de LLA en las elecciones: «Dijo que iba a pintar la provincia de violeta, pero parece que faltó pintura»

Luego del triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que el candidato de La Libertad Avanza (LLA) «fue Javier Milei» y cuestionó al Presidente por sus dichos durante la campaña. «Dijo ‘La libertad arrasa, vamos a pintar de violeta la Provincia’, se ve que no había pintura o hubo faltante», remarcó, en tono de chicana.

Además, destacó que «la provincia quedó celeste» y criticó el rol de Karina Milei en el Gobierno nacional.

«El Presidente puso todas las fichas en provincia de Buenos Aires, fue a provocar, desfinanció y después esperaba ganar», expresó el mandatario en declaraciones a C5N, donde resaltó también que «hace 20 años que el peronismo no ganaba unos comicios intermedios, cuando decía que era un empate técnico».

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo bonaerense puso el foco en las dimensiones que tomó el proceso electoral que se llevó adelante este domingo debido al peso que le atribuyó el líder de LLA.

«Acaba de perder de forma inmensa una elección que dijo que era un plebiscito, se involucró en la campaña, hizo tres actos en la PBA, uno más fallido que el otro», expresó.

El resultado, evaluó, fue producto de que el oficialismo logró reunir en una sola boleta a “Sergio (Massa), a Cristina (Kirchner) y a los intendentes acompañando”. El otro factor que mencionó fue que hubo “mucha participación, contra todos los pronósticos”. “El porcentaje fue un sacudón para Milei”, observó en referencia al 47% que tuvo Fuerza Patria, contra el 33,8% de LLA.

Para Kicillof existió también “un elemento de enojo” por parte del electorado a partir de las políticas económicas y por los conflictos que atraviesa la administración nacional.

“Se ha vuelto invotable este gobierno, aún por los que no votarían eventualmente al peronismo. Se ha vuelto invotable, no solo por los audios, por el 3%, sino por las consecuencias económicas. Hasta diría que por el ataque a la democracia, por la violencia que ejercen, por los insultos”, enumeró.

En tanto, el referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) señaló también que la victoria en esta instancia electoral consolidó al armado peronista rumbo a las legislativas nacionales de octubre.

“Más allá del peronismo y la provincia, el Gobierno recibió un sacudón y conseguimos que Milei diga que se equivocaron, que hay que rectificar”, analizó en alusión al mensaje que dio el domingo el Presidente y a la convocatoria al diálogo anunciada este lunes.

Por otro lado, Kicillof se refirió a la centralidad que tiene la hermana del presidente en el Gobierno pese a que no fue una figura elegida por la ciudadanía y estimó que, para quienes votaron a LLA, puede ser «otra entre tantas estafas». «La que manda parece ser Karina, ¿pero quién votó a Karina?», se preguntó sobre la secretaria general de la Presidencia.

«No la conozco, no tengo nada en especial, pero hablo de eso, de que al Presidente lo votaron para que decida, tiene que tomar decisiones y cambiar el rumbo del Gobierno»,completó.