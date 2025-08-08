Kicillof cruzó a Milei por su visita a La Matanza: «Viene un ratito solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce del presidente Javier Milei por la foto que se tomó en La Matanza con una bandera contra el kirchnerismo, acompañado de los candidatos de La Libertad Avanza que competirán en las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre.



“Uno ve que Milei viene un ratito a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a pisar los barrios ni a recorrer nuestras barriadas, porque ahí va a encontrar fábricas que cierran, comercios que no venden, laburantes que no pueden pagar la boleta de luz, la comida o los remedios”, lanzó el mandatario bonaerense durante un acto en ese mismo distrito.

Y agregó: “Ahí se va a encontrar con los jubilados y jubiladas a los que les acaba de vetar el aumento, con las familias de personas con discapacidad a las que les dijo: ‘Eso no es problema del Estado’. Se los va a encontrar, y le van a decir a Milei que no es así como se gobierna”.

“Se lo podrían decir en persona si viniera, pero como no va a recorrer, ni a conocer ni a escuchar, se lo vamos a decir el 7 de septiembre en las urnas. Se lo vamos a decir con una boleta que dice ‘Fuerza Patria’”, exclamó Kicillof, en tono de campaña.

La foto de Milei y su equipo para pelearle la Provincia a Kicillof.

El gobernador encabezó este jueves un acto en el barrio Sarmiento, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza.

A su turno, Magario aprovechó también para tirarle también palitos a Milei: «Los que gobernamos debemos elegir si priorizamos a los que más tienen o a los que más lo necesitan: nosotros vamos a seguir levantando las banderas y defendiendo los derechos del pueblo trabajador bonaerense».

«Aún faltan más escuelas, más hospitales y más cloacas en la Provincia: eso se logra con inversión y trabajo como el que venimos haciendo hace cinco años, no frenando toda la obra pública como hace el Gobierno nacional», lanzó.

Este jueves, Milei se metió de lleno en la campaña bonaerense y se tomó una foto en Villa Celina junto a los candidatos de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. En la imagen se puede observarlo en un baldío de Villa Celina, sosteniendo una bandera con la proclama: «Kirchnerismo nunca más».

El Presidente aparece en el centro de la foto tomando con sus manos el pasacalles al tiempo que hace su habitual gesto con los pulgares hacia arriba y se para en puntas de pie. Excepto el mandatario, que tiene puesto su ya habitual sobretodo negro, el resto lucen un buzo violeta, el color de La Libertad Avanza.

Video

Javier Milei se sacó fotos con los vecinos de Villa Celina luego de la imagen que largó la campaña libertaria

En uno de los extremos de la formación está el armador libertario en la Provincia, Sebastián Pareja, y en el otro Cristian Ritondo. Al presidente del PRO en territorio bonaerense le siguen José Luis Espert, el candidato de Milei con miras a pelear la gobernación en 2027; el hermano del vocero Manuel Adorni, que irá de candidato en La Plata; y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Milei se ubicó al lado del ex comisario Maximiliano Bondarenko, quien quedó en el centro de la polémica por la denuncia del gobierno de Kicillof a 24 policías que, según la cartera de Seguridad bonaerense, trabajaban para el ahora candidato libertario. Del otro lado, junto a Karina Milei, se ubicó Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que dejó el PRO, se sumó a las filas libertarias y ahora es muy cercano al Presidente.

El Presidente Milei estuvo recorriendo el municipio bonaerense de La Matanza

En su estrategia de campaña de confrontar con el kirchnerismo, el Gobierno fue un paso más allá y apeló a la emblemática frase Nunca Más (con la misma tipografía), que fue el título del informe de la CONADEP sobre la última dictadura.

Milei compartió la foto en sus redes y apuntó que en las próximas elecciones se trata de «kirchnerismo vs libertad».

El detrás de escena de la provocadora foto

El retrato de familia -con el jefe de Estado- en el medio de un descampado ocurrió un día después de otra derrota del oficialismo en el Congreso. El mandatario y su equipo de campaña eligieron mostrarse en una zona pobre del distrito más populoso de la Provincia, corazón de la tercera sección electoral, bastión inexpugnable del peronismo.

No se trató de la localidad más adversa para el oficialismo en «la capital del peronismo». En Villa Celina, pegada a la General Paz, hay una enorme comunidad de bolivianos y solía ganar el PRO.

“Lo que buscamos mostrar en esta foto es que el kirchnerismo le hizo muchísimo daño a nuestro país y que por eso no pueden volver al poder. Inflación, pobreza, desempleo al extremo. Dejaron nuestro país en ruinas y eso es lo que queremos mostrar con esta foto. Kirchnerismo nunca más para que la Argentina salga adelante de una vez por todas”, explicó a Clarín uno de los presentes, que aseguró -a diferencia de lo dicho por Kicillof- que el Presidente había sido bien recibido por los vecinos que se acercaron a presenciar el retrato y hasta le pidieron fotos.

Una de las fotos de Milei con vecinos de Villa Celina, La Matanza.