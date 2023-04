L-Gante, furioso por los audios que le quitaron el título de ciudadano ilustre de Rosario

El cantante de la «Cumbia 420» realizó un fuerte descargo en sus redes sociales, luego de que le hayan adjudicado mensajes de voz dirigidos a los integrantes de «Los Monos».

L-Gante volvió a estar en el centro de atención. En los últimos días las autoridades rosarinas le quitaron el título de ciudadano ilustre al cantante de la “Cumbia 420” por los supuestos audios que este les habría enviado a los miembros de la banda narco “Los Monos”. Sin embargo, la ex pareja de Tamara Báez realizó un fuerte descargo en las redes sociales para aclarar la situación.

Luego de haber denunciado sufrir discriminación en Berlín, el papá de Jamaica fue mencionado en una audiencia judicial en la que están involucrados miembros de la banda narco. Tras revelarse mensajes de voz que L-Gante les habría enviado a los integrantes del grupo oriundo de Rosario, las autoridades del lugar decidieron quitarle su reconocimiento en la ciudad.

Sin embargo, el cumbiero decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos. “No me molesta lo del título, sí me molesta la mentira. No soy yo, no es mi manera de hablar, la cadencia, las palabras que utiliza la persona que imitó mi voz, no tiene nada que ver con mi forma de expresarme. Solo imita mi tono y mi manera de decir mi slogan ‘CUMBIA 420 PA LOS N3GR0S’”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Y arremetió con furia: “Todo el mundo me escribía diciéndome que salga a aclarar, seguidores de mis redes se daban cuenta. Pero, ¿un político o periodista no logra encontrar la diferencia?”.

Asimismo, sobre el reconocimiento que le fue cancelado el ex de Tamara Báez aseguró: “El título de ciudadano distinguido ya lo tenía hace rato por el cariño y el aguante que siempre me demuestran cuando voy o por las redes sociales. No necesito ese título de parte de unos dirigentes políticos, como expresan muchos. Dénselo a un doctor, a un científico, a un maestro”.