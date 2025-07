«La caldera de Yellowstone»: crece la preocupación por la migración de animales y los científicos explican qué hay detrás del video viral de la huida masiva

El Parque Nacional de Yellowstone cubre 8.991 kilómetros cuadrados y se encuentra principalmente en el estado de Wyoming, con extensiones menores en Idaho y Montana, Estados Unidos. Más allá de sus bellos paisajes, sus termas y su diversidad natural, las miradas están puestas desde hace varias décadas en el sistema volcánico subterráneo, conocido como «la caldera de Yellowstone».

Desde que se publicó un nuevo artículo al respecto en la revista Nature, se desataron una serie de teorías sobre una «erupción catastrófica». En la investigación participaron científicos de la Universidad de Nuevo México, la Universidad de Utah y la Universidad de Texas en Dallas, y se centra en el estudio de la estabilidad del reservorio de magma que yace debajo del suelo de Yellowstone.

Turistas visitan el Parque Nacional Yellowstone. (Foto: Facebook «Yellowstone National Park»)

«El reservorio no se apagó por millones de años, pero sigue siendo dinámico; no está inactivo, libera gases de forma estable, y eso reduce las probabilidades de una erupción inminente», indicaron en las conclusiones del estudio, para el que utilizaron tecnología de última generación.

Las tres supererupciones de Yellowstone: cuándo fue la última y qué dicen los científicos

La última erupción gran erupción del supervolcán de Yellowstone, que formó la ya mencionada caldera, ocurrió hace aproximadamente 640.000 años, conocida como Lava Creek.

Más atrás en el tiempo tuvo lugar la erupción de Mesa Falls, hace 1,3 millones de años; y mucho más atrás la de Huckleberry Ridge, hace más de dos millones de años.

Si el supervolcán Yellowstone entrara en erupción sería una megacatástrofe natural. (Foto: ilustración generada con Chat GPT).

Hubo otras pequeñas explosiones de vapor y flujos de lava, pero esas tres son las supererupciones que pasaron a la historia. Según Brandon Schmandt, profesor de ciencias de la Tierra y uno de los autores del mencionado artículo, en el nuevo mapeo detectaron «una señal sísmica clara», que delata una capa físicamente distinta, compuesta por una mezcla de fundido silíceo y burbujas de agua en «estado supercrítico».

Aunque aquella afirmación parezca alarmante, en realidad significa que esa capa de magma bajo Yellowstone mantiene estable la gran caldera. «La estructura detectada se comporta como una válvula natural de presión, permitiendo la salida de gases a través de canales microscópicos entre los cristales minerales», explicaron los investigadores.

Eso también genera los intensos y constantes fenómenos hidrotermales del parque, como géiseres y fuentes calientes que emiten gases magmáticos de forma continua. «El contenido no alcanza los niveles que suelen asociarse con erupciones inminentes, y el sistema parece liberar gas de manera eficiente por fisuras y canales», sostuvo Schmandt.

Los paisajes naturales y vírgenes de Yellowstone son un gran atractivo turístico. (Foto: Facebook «Yellowstone National Park»)

Aunque la intención era revelar los motivos por los que no se produce una temida megaerupción hace tantos miles de años, hubo una serie de reacciones en las redes sociales que hicieron crecer el nombre del parque en las tendencias de Google, basada en el temor a una nueva erupción. Y a eso se sumaron supuestos videos de la huida de animales, que luego fueron desmentidos por las autoridades.

Los videos virales de la huida de osos pardos del Parque Nacional de Yellowstone: «Es falso»

Conocido como el Serengeti norteamericano, Yellowstone alberga la mayor concentración de mamíferos de los 48 estados contiguos. Según indica National Geographic, fue el primer parque nacional del mundo, creado en 1872, y marcó el rumbo hacia la conservación de áreas naturales.

Yellowstone animals evacuating! So. What’s happening?

We know that animals flee when they feel in certain danger. pic.twitter.com/Y42YkIcxvS

— Bronze Giant (@RjNol) July 16, 2025

Sus bosques son refugio de vida salvaje, y allí habitan osos grizzly, alces, lobos y bisontes, entre otros mamíferos. Las cascadas, los géiseres y el Gran Cañón de Yellowstone son algunos de los puntos más llamativos de este territorio único en el mundo, visitado por alrededor de 4 millones de turistas por año.

Por la altitud del territorio, cuando llega el invierno es habitual que los animales desciendan para alimentarse, porque la nieve acumulada les impide alcanzar los pastizales y las praderas. Los registros indican que hay hasta -40ºC durante las noches, por ende, esa migración es normal para su supervivencia, y regresan cuando las condiciones meteorológicas mejoran.

Los bisontes en la carretera son otro paisaje habitual del parque nacional. (Foto: Facebook «Yellowstone National Park»)

Varias filmaciones de «estampidas» de osos pardo y bisontes en una supuesta huida se viralizaron, pero el Servicio de Parques Nacionales (NPS), desmiente los recientes vídeos virales de «migración en masa» y aseguran que probablemente fueron generados por inteligencia artificial (IA).

Frases como «La Tierra está cambiando» y «La naturaleza nos está gritando» invadieron las redes sociales, pero al ser consultados por varios medios, las autoridades desmintieron las teorías catastróficas. «La fauna silvestre no está abandonando el Parque Nacional de Yellowstone en grandes cantidades, este rumor es falso», le dijo la portavoz Linda Veress a le dijo a ABC News.

El Parque Nacional Yellowstone es el hábitat de osos grizzly, alces, lobos y bisontes, entre otros. (Foto: AP)

«Creemos que esos videos son de naturaleza satírica», agregó Veress. Bill Hamilton, un biólogo de vida silvestre de la Universidad de Washington y Lee que investiga la ecología en Yellowstone hace 20 años, coincidió con esa versión.

«Si bien hay flujos y reflujos naturales de migración de vida silvestre dentro de Yellowstone, la mayoría del movimiento es propio del invierno», sostuvo Hamilton.

Tom Murphy, un fotógrafo de vida silvestre que captura imágenes en la zona hace 50 años, le dijo al mismo medio que este comportamiento es típico en la fauna y que en caso de que los videos fuesen reales, aún así representa a una porción muy pequeña de la manada. «Geológicamente, entrará en erupción en los próximos 2 millones de años, pero no hoy», argumentó Murphy.

Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el nivel de alerta actual por actividad volcánica en Yellowstone es «normal» o «Código Verde», sin pronósticos cercanos de posibles erupciones.