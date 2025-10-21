La Cámara Electoral decidió que los resultados de la elección se informen por provincia y que no haya un conteo nacional

En una resolución de fuerte impacto político, la Cámara Electoral Nacional decidió este martes que los resultados de la elección del próximo domingo se informen oficialmente de manera distrital, como viene sucediendo en todas las legislativas, y no de forma nacional como pretendía hacerlo el Gobierno de Javier Milei.

En el fallo los jueces Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera resolvieron : «Hacer saber a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior -responsable de la supervisión y control de las respectivas operaciones- que la publicación del escrutinio provisorio deberá respetar el criterio de división por distrito electoral».

Los magistrados señalaron en su acordada extraordinaria a la que accedió Clarín que «los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional, y por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral».

Así, la Cámara Electoral resolvió una disputa política entre el gobierno y la oposición sobre cómo se iban a difundir los resultados del domingo y con eso el relato y la interpretación de ganadores y perdedores del comicio.

Luz Landívar, directora Nacional Electoral en el simulacro de escrutinio provisorio, en la sede del Correo Argentino.

La polémica se había instalado cuando el domingo la Dirección Nacional Electoral (DINE), el organismo del gobierno a cargo de Luz Landívar que organiza las elecciones, hizo un simulacro del escrutinio y allí los resultados se informaron con un criterio nacional: su sumaron los votos de los partidos políticos en cada provincia.

La medida fue objetada por varias agrupaciones porque señalaron que la elección no era nacional, como ocurre cuando se elige Presidente, sino que es provincial ya que cada distrito vota a sus representantes. En todo el país se elegirán diputados y en ocho provincias senadores.

En ambas posturas había una intencionalidad política. La Libertad Avanza presenta listas en los 24 distritos y la sumatoria nacional la iba a beneficiar ya que tendría un importante volumen de votos. En cambio, el kirchnerismo con Fuerza Patria solo lo hace en 14 provincias con ese nombre. En las 10 restantes lleva distintas denominaciones. Así, en el conteo nacional iba a tener menos sufragios.

Y con esa difusión iba a comenzar la lucha política sobre cómo se interpretaban los resultados en varios escenarios. Uno de ellos el económico ante la apertura de los mercados del día siguiente y en un contexto de fuerte volatibilidad del valor del dólar y con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos condicionado al resultado de la elección.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral. Foto Eliana Obregón

Así fue que varias agrupaciones políticos hicieron presentaciones ante la Cámara Nacional Electoral y la propia DINE para que establezca el criterio con el que el domingo se van a difundir los datos del escrutinio provisorio.

La presentación de mayor peso fue la del peronismo porque es el partido que disputa la elección con La Libertad Avanza. «Debemos recordar que la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único, que habría justificado la sumatoria de los votos de candidaturas que se eligen por distrito República Argentina, agrupando las alianzas de igual nombre, por lo que aquella elección tiene una naturaleza propia, donde la conformación de las alianzas varía según el distrito en orden a los acuerdos políticos a que se arriben con otras agrupaciones», sostuvo el PJ en su presentación.

El partido agregó que cuando los apoderados le preguntaron a las autoridades de la DINE en el escrutinio provisorio por qué agrupaban los resultados a nivel nacional «no supieron explicar». Así, para el peronismo «la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario».

La Cámara Electoral no dictó un fallo estrictamente, sino una acordada administrativa. El tribunal aclaró que el escrutinio provisorio que hace el Gobierno es solo a modo informativo para la sociedad y no tiene valor legal. El escrutinio definitivo es el que certifica el resultado de la elección, que está a cargo de la justicia y que comienza dos días después de la elección.

Los jueces Dalla Vía, Bejas y Corcuera señalaron que la difusión «de los resultados provisorios sea objetiva y neutral, en términos de filiación política partidaria» y que en las elecciones del próximo domingo «cada Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforman diferentes distritos electorales».

El modelo de Boleta Única de Papel (BUP) con el que se votará el domingo.

Los jueces también remarcaron que los partidos políticos que se presentan en cada jurisdicción “pueden o no tener afinidad, identidad u homónimos con agrupaciones que participan en los demás distritos”.

«Que tal como resulta de la letra expresa de la Constitución Nacional y la legislación electoral aplicable, no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial», concluyó la Cámara para determinar que los resultados se deben difundir por cada una de las provincias.

El tribunal cortó así una pelea política que prometía escalar sobre la lectura de los resultados del domingo que, de todas formas, cada partido político hará según su conveniencia. La elección en 24 distritos permite sumar votos, cantidad de diputados o senadores que se hagan, triunfos o derrotas en las provincias o ciudades más grandes.

La Cámara sí aclaró que su decisión es «sin perjuicio de los diferentes criterios de agregación y uso de dicha información -a posteriori- por otros actores del proceso político».