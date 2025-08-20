La camiseta de Boca 1981, «la mejor de la historia del fútbol»: por qué la eligieron y a qué otras tres casacas icónicas les ganó la votación

Con motivo de celebrar su edición número 150, la revista española ‘Panenka’ seleccionó las camisetas más populares de la historia del fútbol y realizó un proceso de votaciones en sus redes para dar con ‘la mejor’.

Entre las primeras 150 elegidas, se encontraban las casacas de Alemania 1990, Estados Unidos y Nigeria 1994, River 1949, Inter 1998-1999 y América de México 1982-1988.

Finalmente, el público eligió a las cuatro finalistas: Brasil 1998, Fiorentina 1998-1999, que tenía a Gabriel Batistuta como gran figura, Alemania 1990 y la casaca azul y oro con la que Diego Maradona deslumbró a todos en el Torneo Metropolitano de 1981, único título de Diego vistiendo los colores de Boca.

«El aficionado al fútbol reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados. Nos quedamos con esta», decía la publicación de ‘Panenka’.

El pasado 15 de agosto se cumplieron exactamente 44 años de aquel Metropolitano 81′, uno de los títulos más recordados de Boca Juniors. En ese momento, el conjunto de La Ribera estaba a cargo de Silvio Marzolini -que asumió ese año- y tenía a Diego Armando Maradona como gran figura.

La camiseta de Brasil en el Mundial 1998, otra de las candidatas. Foto: REUTERS.

Con un plantel repleto de estrellas, como Oscar Ruggeri, Roberto Mouzo, Hugo Perotti y Hugo Gatti, el Xeneize incorporó a Miguel Brindisi, Osvaldo Escudero, Ariel Krasouski, Marcelo Trobbiani y Carlos Morete y se consagró campeón con 50 puntos luego de pelear el torneo mano a mano con Ferro hasta la última fecha.

Gabriel Batistuta y su inolvidable camiseta de Fiorentina en el año 1998. Foto: AP Photo / Fabrizio Giovannozzi.

«¡LA MEJOR CAMISETA DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL! La camiseta de Boca Juniors de la temporada 1981-82, diseñada por Adidas, es para todos vosotros la mejor camiseta de la historia del fútbol. Después de más de 100.000 votos, entre todas las rondas, ya tenemos la #camisetapanenka. ¡Muchas gracias a todos por participar!», comunicó la revista.

La camiseta de Alemania en Italia 1990, un triste recuerdo para los argentinos. Foto: AP Photo / Carlo Fumagalli.

Aquel Metropolitano fue histórico por muchas razones, pero el partido más recordado por los votantes fue la goleada a River en La Bombonera. El Xeneize le ganó al Millonario por 3 a 0 con dos goles de Miguel Brindisi y un golazo de Diego en un duelo bajo la lluvia y en medio del barro. Otro show del 10, que perdura en la memoria de los fanáticos del fútbol hasta el día de hoy.