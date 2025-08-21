La carne, el café y el chocolate se convierten en lujos en Gran Bretaña mientras la inflación avanza sin freno

Lo han bautizado el “efecto Oasis”, el gran dúo de los hermanos Noel y Liam Gallagher, que decidieron reunirse después de años de pelea e iniciar una gira global, que multiplicaron las tarifas de los hoteles. El precio de sus tickets sube como los precios de los productos británicos. Gran Bretaña está sufriendo las mayores subidas de precios de Europa. La inflación anual de julio es la más alta de Europa: un 3,8%. Se mantiene en el 2% en la eurozona.

El Partido Laborista prometió poner fin a la creciente inflación. Pero la crisis del costo de la vida continúa y genera enormes dificultades a las familias, a los jubilados y a los ancianos.

Los ricos “Non dom”, que vivían en Gran Bretaña pero no están domiciliados por razones tributarias, huyen del reino. Se refugian en Italia, especialmente en Milán y Venecia, para no pagar tantos impuestos bajo el laborismo, apoyados por un plan diseñado por Giorgia Melloni.

Cuando el entonces candidato laborista Sir Keir Starmer subió al escenario en la conferencia laborista de 2023 en Liverpool, prometió a los votantes que resolvería la crisis del costo de la vida si era elegido.

La rápida inflación «se entromete en las pequeñas cosas que amamos», dijo. «Nos quita la alegría”, describió.

«Salidas, comidas fuera, vacaciones son las primeras cosas en las que la gente recorta gastos. Comprar un capricho en el supermercado solo para volver a ponerlo en la estantería. Tenemos que ser un gobierno que aborde las grandes cuestiones para que los trabajadores tengan la libertad de disfrutar de lo que aman”, prometió Starmer entonces.

Un año después de iniciar el gobierno, esta promesa parece lejana. Tras una breve mejora de la crisis del costo de la vida, los precios vuelven a subir. Los expertos afirman que la política laborista está agravando el problema.

Un local comercial anuncia una liquidación por cierre, en el centro de Londres. Foto: EFE

Golpe al gobierno laborista

Los precios al consumidor aumentaron un 3,8% en el año hasta julio, acelerándose desde el 3,6% del mes anterior. Es la tasa de inflación más alta en un año y medio. Los precios en los comercios británicos suben ahora cuatro veces más rápido que en Francia y el doble que en Italia y Alemania.

“La inflación del Reino Unido se parece cada vez más a un caso atípico internacional”, afirma James Smith, de la Fundación Resolution, un centro de estudios.

Estas cifras ofrecen amplia munición a los opositores de Starmer, que se ha debilitado por la política migratoria y por la economía.

“Las familias están pagando el precio de la mala gestión económica de la ministra de finanzas, Rachel Reeves. Gran Bretaña no puede permitirse el Partido Laborista”, declaró Sir Mel Stride, ministro de Hacienda conservador en la sombra.

Los mayores aumentos se debieron a la volatilidad de los costos, lo que sugiere que parte de este incremento podría ser fugaz.

Las tarifas aéreas experimentaron el mayor aumento mensual desde 2001, con un aumento del 30,2% entre junio y julio. La Oficina Nacional de Estadística (ONS) atribuyó este hecho a la época de las vacaciones escolares, que encareció considerablemente los vuelos en comparación con el mismo período del año anterior.

Sin embargo, estas presiones por sí solas no pueden explicar por qué la tasa de inflación del Reino Unido ha ido en constante aumento, mientras que la mayoría de los grandes países comparables van en la dirección opuesta.

“Nuestro crecimiento salarial se ha mantenido por encima del de todos los demás. Eso está impulsando la inflación del sector servicios. Esta seguirá disminuyendo, pero no ocurrirá rápidamente”, afirmó Paul Dales, de Capital Economics.

Tienen una inflación bastante alta debido a lo que llamaríamos precios regulados, como las facturas del agua y la educación. El tercer factor es la inflación alimentaria.

Los precios de los alimentos, sin freno

El crecimiento de los precios de los alimentos se ha acelerado cada mes, desde que entró en vigor en abril la subida de impuestos de 25.000 millones de libras a los empleadores, ordenada por el Ministro de Hacienda, junto con otro aumento del salario mínimo, que ha frenado la inflación.

En julio, los alimentos costaron un 4,9% más que un año antes, con una tasa de inflación superior al 4,5% del mes anterior.

Los precios de las frutas, en un supermercado de Londres. Foto: REUTERS

Una amplia gama de alimentos se ha encarecido, aunque la ONS destacó especialmente la carne. Los precios de la carne vacuna y de ternera aumentaron casi un 25% interanual.

Los precios del azúcar, la mermelada y el chocolate también están subiendo rápidamente, junto con el café, el té y el cacao. Las «cosas pequeñas que nos encantan», que Starmer prometió proteger, como una taza de té con una galletita o un poco de chocolate, se están volviendo más caras.

«La reaceleración de la inflación que hemos tenido se concentra mucho en los artículos esenciales», afirmó Smith, de la Fundación Resolution. «Esto intensificará las presiones del costo de la vida. Son malas noticias para las familias. También son malas noticias para el Banco de Inglaterra».

El aumento de los precios de los alimentos es una preocupación especial para el Banco, según Jonathan Haskel, ex responsable de políticas, quien fue uno de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria que vota sobre los tipos de interés.

El aumento de los precios de los alimentos afecta a todos y corre el riesgo de desencadenar una espiral de precios-salarios, ya que la gente exige salarios más altos para poder hacer la compra semanal.

Para otros, esto es extremadamente importante para los negociadores salariales, que desean ser compensados ​​por, comprensiblemente, un aumento en los importantes precios que enfrentan. Por lo tanto, si eso aumenta la presión salarial, aumenta la inflación salarial subyacente. El comité se mantendrá en una situación muy delicada.

Al exponer la justificación de su decisión sobre los tipos de interés a principios de este mes, el Banco destacó que los precios de los alimentos en el Reino Unido habían aumentado mucho más rápido que en la eurozona en los últimos meses.

Esto sugiere que hay algo más en juego que las malas cosechas mundiales y el cambio climático, como ha ocurrido con el cacao, el café y el jugo de naranja.

El primer ministro británico Keir Starmer, blanco de las críticas de la oposición por la marcha de la economía. Foto: REUTERS

Costos laborales

“Los costos laborales internos son actualmente un importante factor impulsor de la inflación de los precios de los alimentos”, declaró el Banco.

Las autoridades afirmaron que la escalada fiscal de Reeves sobre la Seguridad Social de los empleadores y los aumentos del salario mínimo nacional estaban afectando especialmente al sector de la fabricación de alimentos, dada la gran proporción de trabajadores con salario mínimo empleados en el sector.

“Es probable que estos importantes aumentos en los costos laborales hayan impulsado al alza los precios de los alimentos”, señaló el Banco.

Otro factor son las nuevas normas de envasado para los minoristas, que los obligan a reducir los residuos y trasladan la carga del reciclaje de los ayuntamientos a las empresas.

Si bien el Banco finalmente redujo los tipos de interés al 4%, las autoridades estaban tan divididas que se vieron obligadas a una segunda vuelta de votación por primera vez en la historia.

Malas noticias para las familias

Para las familias, la mala noticia es que se espera que los precios de los alimentos sigan subiendo durante el resto del año. El BRC ha advertido que es probable que la inflación de los alimentos alcance el 6% para finales de este año.El Banco afirma que las decisiones políticas de Reeves pueden explicar hasta el 2% de esa cifra.

«En respuesta a las cifras de inflación del miércoles, Reeves declaró: «Hemos tomado las decisiones necesarias para estabilizar las finanzas públicas. Estamos muy lejos de la inflación de dos dígitos que vimos con el gobierno anterior, pero aún queda mucho por hacer para reducir el coste de la vida».

Sin embargo, es preocupante que los economistas crean que podría estar a punto de golpear a las familias de una manera diferente. Los analistas creen que la Ministra de Hacienda podría enfrentarse a un agujero negro de hasta 50.000 millones de libras, lo que significa que es casi seguro que habrá nuevas subidas de impuestos en otoño.

«Esta vez, como ya ha subido bastante los impuestos a las empresas, tendrá que desgravarlas y centrarse en los hogares», afirma Dales.

Un mural con las imágenes de los hermanos Liam y Noel Gallagher, líderes de la banda Oasis, en Manchester. Foto: EFE

El Reino Unido es una excepción en Europa. La inflación alcanzó el 3,8% interanual en julio, en comparación con el 3,6% de junio, según anunció la Oficina Nacional de Estadística (ONS) británica el miércoles 20 de agosto.

La inflación es mucho más alta que en Francia (1 % interanual en julio), Alemania (1,8%), España (2,7%) o Italia (1,7%). En general, en la eurozona, el aumento de precios se limitó al 2 % interanual en julio.

El «efecto Oasis»

Como otra posible explicación, Lindsay James cita «la tan esperada gira de conciertos de Oasis», que «elevó los precios de los hoteles». Antes de que se publicaran las cifras de inflación, varios economistas apuntaban a un posible «efecto Oasis».

Los fans acudieron en masa a ver a los hermanos Gallagher actuar en directo, durante su gira por el Reino Unido. Las tarifas hoteleras podrían haber aumentado entre un 50% y un 65%. En algunos casos hasta un 90%, en las ciudades afectadas y en torno a las fechas de los conciertos de la famosa banda de britpop.

En sus mediciones, la ONS observó un fuerte aumento en los precios de los servicios de alojamiento en julio, en particular en las noches de hotel reservadas el día anterior. Pero no mencionó una relación con los conciertos de la banda de rock. Es difícil establecer una relación causal con certeza. Pero una cosa es segura: si hubo un «efecto Oasis», fue necesariamente temporal.

En este contexto, el gobierno británico intenta tranquilizar a la población. «Estamos lejos de la inflación de dos dígitos que experimentamos con el gobierno anterior. Pero aún queda mucho por hacer para reducir el coste de la vida», reconoció la ministra de Hacienda laborista, Rachel Reeves, en un comunicado de prensa.

Esta tasa de inflación aumenta aún más la presión sobre el gobierno laborista, que lucha por reactivar la actividad económica. Por no hablar de la política comercial de Donald Trump.