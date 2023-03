La contradicción de Susana Giménez: no quería hablar de política pero publicó un tuit de Cristina criticando a Macri

La ciudadana uruguaya recientemente criticó al Gobierno en Twitter por los apagones en el AMBA pese a que intentó mostrarse como fuera de la grieta.

Susana Giménez reaparece esta temporada en la pantalla chica conduciendo un reality show para una plataforma, pero añora su programa clásico aunque entiende que le podría traer muchos dolores de cabeza en un año electoral. Al respecto sostuvo en una entrevista: «No quiero hablar más de política ni de nada pero este es un año político y no sé si es conveniente que yo vuelva. No me gusta que la mitad de la gente me ame y la otra mitad me odie. Y cuando te metés en temas de política, eso es inevitable».

Sin embargo este sábado, la diva generó revuelo una vez más en en Twitter al criticar al Gobierno por los fuertes apagones que ha sufrido el AMBA durante las últimas dos semanas, ya que lo hizo con un video del discurso que tuvo Cristina Kirchner en Chaco en el 2019.

De todas maneras, Susana no dejó de mostrarse en contra de la situación que mantuvo a más de 100 mil hogares del AMBA sin luz en últimas dos semanas, indicrectamente, con un video del discurso que usó Cristina en el 2019, en el acto de presentación de su libro Sinceramente, para apuntar contra el gobierno de Mauricio Macri por los cortes de luz que afectaron a La Plata por varios días ese año.

Tras este posteo, fueron muchas las opiniones a favor y en contra que generó el tuit de Susana, entre las cuales están las siguientes: «Team Susana, siempre»; «Susana Giménez más valiente que un profesor universitario promedio»; «¡no me canso de escucharla! Cuánta razón»; «llegaste a un punto que creo que le tenés envidia»; «quedate en Uruguay, no vuelvas más».