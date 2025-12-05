La Corte Suprema confirmó a Juan Grabois como querellante en la causa $Libra

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este jueves al dirigente social y diputado nacional Juan Grabois como abogado querellante en la causa $Libra en la que representa a algunos de los damnificados de la criptomoneda que en febrero pasado publicitó el presidente de la Nación Javier Milei y que se investiga si se trató de una estafa.

El máximo tribunal rechazó un planteo de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los imputados en la causa, para que Grabois sea apartado del caso. “El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra sentencia definitiva”, resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en su fallo al que accedió Clarín en el que rechazaron la apelación de la defensa de los acusados.

Grabois, junto a los abogados Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg, representan a tres damnificados. El rol de querellante es el de acusador privado y le permite ser parte del expediente y pedir medidas de prueba, proponer testigos y hacer distinto tipo de pedidos. Asumido como diputado nacional este semana, Grabois recientemente también fue designado por la ex presidenta de la Cristina Kirchner como parte de sus abogados defensores en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Juan Grabois juró esta semana como diputado nacional

En la causa $Libra se investiga si en el lanzamiento de esa criptomoneda en febrero pasado se cometió algún delito ya que después de un tuit que publicó Milei el precio pasó de 0,01, dólares a 5 en pocas horas. Sin embargo, el jefe de Estado luego borró ese posteo y dijo que no estaba interiorizado en el tema. Pero algunas personas retiraron 100 millones de dólares antes de la caída del valor y otros perdieron.

Por eso se inició una causa penal en la que además del Presidente de la Nación son investigados su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; Julian Peh y Hayden Mark Davis, quienes intervinieron en la creación y lanzamiento de $LIBRA; Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores; y Novelli y Terrones Godoy, organizadores de «Tech Forum», en el que en 2024 Milei habló sobre criptomonedas.

Fallo contra el Ministerio de Capital Humano

La Corte Suprema de Justicia también rechazó una apelación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, y así dejó firme el fallo judicial que le ordenó elaborar un plan de distribución de comida guardada en depósitos para comedores comunitarios.

Los jueces de la Corte Suprema

Se trata de una causa penal que inició Grabois contra las autoridades del Ministerio de Capital Humano cuando se conoció en dos depósitos -en la localidad bonaerense de Villa Martelli y en la provincia de Tucumán- se guardaban toneladas de comida, muchas de las cuáles estaban cerca de vencer.

El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al gobierno elaborar un plan para distribuir esa comida pero el Ministerio apeló esa decisión. La entonces funcionaria y abogada de la cartera Leila Gianni -hoy concejal de La Matanza por La Libertad Avanza- objetó esa decisión por considerar que era una intromisión de la Justicia en decisiones exclusivas del Poder Ejecutivo.

La decisión del juez fue confirmada en todas las instancias y ahora también por la Corte Suprema que rechazó la última apelación del Gobierno Nacional.